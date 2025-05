Beautiful Anticipazioni Puntata del 19 maggio 2025: Steffy è sicura che Finn non la metterà più in pericolo ma Taylor trema!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 19 maggio 2025 su Canale5 vedremo che Steffy rassicurerà Taylor. La ragazza sarà sicura che Finn proteggerà la loro famiglia da Sheila. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della Soap Opera.

Beautiful ci aspetta per un nuovo appuntamento con la Soap Opera americana più longeva nella TV italiana. Le anticipazioni ci rivelano che nella puntata in onda il 19 maggio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, Steffy e Taylor continueranno a parlare del loro ritorno a casa. La dottoressa rivelerà alla figlia di essere molto contenta di essere di nuovo a Los Angeles ma l’avvertirà che Rigde è molto preoccupato per lei. Lo stilista ha paura che la sua bambina abbia compiuto un’imprudenza tornando da Finn e vorrebbe poter fare qualcosa di più per impedire che la giovane corra dei rischi. La Hayes confesserà di essere anche lei in ansia e di sperare che le cose vadano bene. Steffy rincuorerà la sua mamma e le dirà di essere certa che Finn la proteggerà e non permetterà mai più alla sua madre naturale di avvicinarsi a loro.

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Taylor di nuovo a casa ma…

Taylor e Steffy sono tornate insieme a Los Angeles. La Forrester aveva lasciato Los Angeles per trovare pace e serenità ma soprattutto per allontanarsi dal pericolo di Sheila. Sua madre era corsa da lei per darle una mano con i bambini e quando sua figlia ha deciso di fare ritorno negli Stati Uniti è stata felice di poterla accompagnare. Il loro ritorno è stato salutato con gioia da tutti, soprattutto da Finn, che ha potuto riabbracciare sua moglie e i suoi figli. Ha però creato grande ansia sia in Ridge che in Liam, che sperano che la decisione della Forrester non si riveli infausta e che Sheila non torni a seminare il terrore.

Beautiful Anticipazioni 19 maggio 2025: Taylor rivela a Steffy che lei e Ridge sono preoccupati per lei

Steffy è una furia e non intende permettere a Sheila di tornare alla carica con Finn. La determinazione della Forrester e quello che è successo a casa di Deacon, dove è volato un pugno in pieno viso della Carter, hanno messo in allerta tutti, soprattutto i genitori della ragazza. Taylor confesserà alla figlia che Ridge è molto preoccupato per lei e trema all’idea che la rossa possa metterla in pericolo. La dottoressa rivelerà di essere in ansia pure lei e di sperare che le cose vadano per il meglio, senza più intoppi ma soprattutto che Finn sappia tenere lontano la sua madre naturale.

Beautiful: Steffy ne è certa, Finn la proteggerà

Steffy capirà la paura di sua madre e suo padre ma riterrà che questa volta nessuno di loro sia in pericolo. La ragazza ha ritrovato il coraggio che le è mancato dopo che la Carter è stata scagionata ma soprattutto è stata rassicurata da suo marito. Finn ha promesso di proteggerla e le ha assicurato che stavolta non si lascerà condizionare dai suoi sentimenti per sua madre ma soprattutto che non lascerà che la rossa si avvicini alla sua famiglia. La Forrester sarà più che mai certa che le cose andranno bene e che finalmente la felicità tornerà nella loro casa.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.