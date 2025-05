Beautiful Anticipazioni Puntata del 23 maggio 2025: Ridge prende una decisione sconvolgente e Brooke è d'accordo

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 23 maggio 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge sarà pronto a fare una confessione importante ai propri figli mentre Katie pregherà Eric di prendersi cura di sè.

Ridge prenderà una decisione importante che potrebbe cambiare per sempre gli equilibri, già precari, della sua famiglia. Nella puntata di Beautiful in onda il 23 maggio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il Forrester informerà Brooke di aver deciso di rivelare a Steffy e Thomas della malattia di Eric. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci dicono che lo stilista vorrà essere sincero con i suoi figli affinché tutti i Forrester si uniscano intorno al patriarca e non gli facciano affrontare, da solo, questa terribile novità. La Logan sarà d’accordo. Intanto Katie arriverà a Villa Forrester e si renderà conto di quanto le cose siano peggiorate nel corso di poco tempo e spronerà il cognato a prendersi cura di sé. Intanto Donna sarà sempre più in ansia mentre RJ e Luna saranno sempre più vicini tanto che il giovane designer avrà modo di conoscere Poppy, che rimarrà molto colpita dal ragazzo.

Beautiful Anticipazioni 23 maggio 2025: Ridge pronto a rivelare tutto ai suoi figli

Ridge è preoccupato e non solo per Steffy ma anche e soprattutto per suo padre. Lo stilista ha abbandonato per qualche minuto i suoi pensieri verso Eric, che sta morendo, e si è dedicato a sua figlia, anche lei – purtroppo – in serio pericolo, a causa della sua relazione con Finn, figlio di Sheila. È un periodo piuttosto movimentato per il Forrester, che non vuole che nessuno dei suoi cari stia male. Ma visto che i medici sono stati perentori e non hanno dato molto chance al suo papà, lo stilista penserà di dover agire nel modo che ritiene più giusto. Ma per poter aiutare deve essere sincero con i suoi figli e rivelare loro cosa sta per accadere al loro nonno. Ridge informerà Brooke di voler parlare il prima possibile con Thomas e sua sorella, affinché i ragazzi siano preparati al peggio.

Katie prega Eric di pensare a se stesso, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Mentre Ridge penserà a come affrontare l’argomento Eric con i suoi figli, Katie raggiungerà Villa Forrester per sapere come stanno sua sorella e suo cognato. La Logan si renderà conto che la situazione è sempre più critica e che il patriarca sta sempre più male. Il designer non riesce però a smettere di lavorare e così facendo sta rendendo Donna nervosa e ansiosa. Katie cercherà di convincerlo a pensare a se stesso e a prendersi quella pausa che i dottori gli hanno più volte consigliato. Ma Eric sarà ancora sordo alle richieste della sua famiglia e ribadirà di aver bisogno di lavorare per non pensare alla tragica morte che lo sta inseguendo da mesi.

Beautiful: RJ fa colpo su Poppy

Luna ha rivelato a RJ di avere timore che sua zia Li riesca a cacciarla da Los Angeles. La ragazza avrà molta paura che questo avvenga ma spererà con tutto il cuore che qualcosa cambi e che Finn riesca a convincere sua madre a lasciarla in pace. Il Forrester le ha promesso di starle accanto e di impedire, a ogni costo, che lei lasci la città e il suo lavoro. RJ conoscerà Poppy, che rimarrà piacevolmente sorpresa dal ragazzo e dal suo modo di fare, tanto da capire perché la sua bambina ha così tanto piacere di rimanere a Los Angeles. La donna, convinta di dover fare qualcosa per fermare la sorella, deciderà di affrontarla faccia a faccia per spronarla a lasciare in pace almeno la giovane Luna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful del 18 al 24 maggio 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.