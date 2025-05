Beautiful Anticipazioni Puntata del 18 maggio 2025: Thomas si difende da Brooke... e da Taylor!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 18 maggio 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Thomas affronterà Brooke e Taylor e impedirà loro di mettersi in mezzo alla sua relazione con Hope.

Thomas non può perdere Hope e non vuole che nessuno commenti in modo negativo la loro relazione. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 18 maggio 2025, alle ore 14.00 su Canale5, il Forrester discuterà sia con Brooke che con Taylor, contrarie al fatto che i loro figli si stiano frequentando. Il giovane cercherà di calmare le due donne e di assicurare loro che nessuno si farà male. Nonostante tutto questo alla Forrester Creations continuerà a esserci un gran vociare sull’ambigua situazione nata tra i due ragazzi. Tutti saranno però d’accordo su un argomento: l’amore criminale tra Sheila e Deacon, che devono essere tenuti a distanza.

Beautiful Anticipazioni: Tra Steffy e Hope è di nuovo guerra aperta

Steffy è una furia! La Forrester è tornata a Los Angeles determinata più che mai ad avere equilibrio nella sua vita e a non permettere a nessuno di metterle i bastoni tra le ruote. La ragazza ha affrontato Sheila, a cui ha dato un pugno, e ha promesso a suo padre e a suo marito di non farsi più spaventare dalla Carter. Non fuggirà più davanti al terrore e nessuno metterà in pericolo la sua famiglia. Il discorso vale a varrà sempre anche per Hope. Tra le due è scoppiata una dura discussione dopo che Steffy ha beccato la Logan avvinghiata a suo fratello Thomas e le ha intimato, con molto poco garbo, di smetterla di prendersi gioco del ragazzo. Hope si è difesa strenuamente e non le permetterà di impedirle di vivere una relazione che la fa stare bene. La giovane ha giurato di aver messo le cose in chiaro con lo stilista e di avergli detto che non corrisponde i suoi sentimenti, non come lui vorrebbe.

Beautiful Anticipazioni 18 maggio 2025: Thomas si difende da Brooke e Taylor

Hope non ha convinto Steffy, che continua a pensare che la ragazza stia giocando sporco e che finirà per fare del male al fratello. Ma la piccola Logan non ha convinto nemmeno Brooke, che tornerà alla carica contro il Forrester. Thomas dovrà difendersi da lei ma anche da Taylor. Sua madre, che teme che lui possa ricadere in ossessioni del suo passato, sta cercando di convincerlo ad allontanarsi dalla bella bionda che lui ama ma non otterrà nulla così come non lo otterrà la compagna di Ridge, che continuerà a ritenerlo un uomo pericoloso.

Tutti contro Sheila e Deacon, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

La relazione tra Thomas e Hope divide la Forrester Creations ma tutti concordano su qualcosa: la relazione tra Deacon e Sheila è pericolosa. Dell’inaspettato rapporto tra la Carter e lo Sharpe ne parleranno prima Hope e Steffy, preoccupate entrambe di quanto sta succedendo e poi Thomas con Taylor, Ridge e Brooke. Questo argomento sarà il solo che metterà tutti d’accordo; nessuno di loro vorrà permettere che la rossa faccia altri danni e nessuno permetterà alla criminale – e al suo folle marito – di insidiarsi nelle loro famiglie. Uniranno le forze per farcela… ma ce la faranno davvero?

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.