Beautiful Anticipazioni Puntate del 24 maggio 2025: Steffy e Thomas distrutti dalla verità!

Anticipazioni TV

Nelle puntate di Beautiful in onda il 24 maggio 2025 vedremo Ridge informare Steffy e Thomas sulla salute di Eric. Per i due giovani sarà difficile affrontare questa terribile novità. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame degli episodi della Soap in onda su Canale5.

Nelle puntate di Beautiful in onda il 24 maggio 2025, alle ore 13.55 su Canale5, arriverà l’ora della verità per Steffy e Thomas. Le anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Ridge rivelerà ai figli che il loro nonno sta morendo e che purtroppo non c’è più nulla da fare. I due ragazzi saranno sconvolti da questa notizia e lo stilista li pregherà di mantenere il riserbo sulla cosa ma anche di fingere di non sapere nulla. I due ragazzi non riusciranno però a trattenere le lacrime quando Eric farà un discorso sulla vita e sulla necessità di cogliere l’attimo. Brooke raggiungerà Donna e Katie alla Villa e si renderà conto che la situazione è diventata ancora più complicata del previsto. Le sorelle Logan si lasceranno andare a un pianto a dirotto pensando di dover dire addio al patriarca. Più tardi, Brooke informerà Hope di quello che sta succedendo e pure la giovane biondina ne rimarrà sconvolta. Scopriamo insieme, nel dettaglio, cosa vedremo negli episodi del sabato pomeriggio.

Beautiful Anticipazioni 24 maggio 2025: Ridge rivela tutto a Steffy e Thomas

Ridge ha preso una decisione inaspettata. Seppur consapevole che suo padre non vuole che la famiglia sappia di lui, il Forrester ha deciso di essere sincero con i suoi figli e di rivelare loro quello che sta succedendo al loro amato nonno. Lo stilista è perfettamente coscio che solo con la collaborazione di tutti, il suo papà potrà godersi gli ultimi momenti insieme ai suoi cari. Chiamerà quindi sia Steffy e che Thomas nel suo ufficio e rivelerà la terribile notizia che cambierà la loro vita per sempre. Il designer pregherà i ragazzi di tenere per sé tutto questo e di non far capire al loro nonnino di sapere, esattamente come sta facendo lui. I fratelli Forrester non riusciranno però a trattenere le lacrime di commozione quando Eric si presenterà in ufficio e comincerà a fare un dolce discorso sulla necessità di godersi ogni istante della propria vita, perché potrebbe essere l’ultimo.

Beautiful: Brooke, Katie e Donna scoppiano in lacrime

Per lasciare spazio a Ridge e per dargli la possibilità di parlare da solo con i suoi ragazzi, Brooke ha deciso di lasciare l’ufficio e di raggiungere Donna alla Villa. La Logan vi troverà anche l’altra sua sorella, Katie, che l’ha preceduta di qualche ora. Le tre sorelle si guarderanno in faccia e capiranno di vivere le stesse terribili emozioni. Incapaci di fingere che tutto vada bene, si lasceranno andare a un pianto a dirotto, consapevoli che niente sarà più lo stesso. Brooke lascerà le due per tornare in azienda, dove incontrerà Hope, a cui dovrà raccontare tutto.

Hope scopre che Eric sta morendo, ecco cosa vedremo nelle puntate di Beautiful

Brooke tornerà alla Forrester e sarà raggiunta, poco dopo, da sua figlia. Hope chiederà alla madre dove poter trovare Eric, a cui dovrà parlare della Hope for The Future, che necessita di una rapida ripartenza. Brooke frenerà sua figlia e le chiederà di aspettare un po’ prima di tornare all’attacco con la sua linea, almeno con il patriarca. Le spiegherà che le cose hanno preso una piega molto drammatica e che presto Eric morirà. Hope rimarrà senza parole e si dispiacerà molto per quanto sta accadendo al Forrester, a cui è sinceramente affezionata. Il discorso tra madre e figlia si sposterà molto velocemente su Thomas e la giovane biondina difenderà la sua relazione (se così si può chiamare) con il rampollo di Ridge e ribadirà di non aver intenzione di rinunciarvi. Informerà la madre di avere in mente una bella serata romantica per loro due e la inviterà a non ostacolarla in nessun modo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 18 al 24 maggio 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.