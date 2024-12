Beautiful, Anticipazioni Puntate del 16 dicembre 2024: Hope difende le sue scelte. È ora che Liam sappia tutta la verità!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda il 16 dicembre 2024. Negli episodi della Soap di Canale5, Hope difende le sue scelte e Liam deve sapere tutta la verità su di lei e sul loro matrimonio.

Il momento della resa dei conti tra Hope e Liam sta per arrivare. Nella puntata di Beautiful in onda il 16 dicembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, la Logan e lo Spencer si troveranno di nuovo a parlare della loro situazione e questa volta capiranno di essere davvero arrivati al capolinea. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la figlia di Brooke spiegherà al marito di non aver preso un abbaglio ma di aver fatto le proprie scelte in modo cosciente. La giovane gli rivelerà di essersi allontanata da lui a causa dei suoi comportamenti e anche per il fatto di non essersi mai sentita capita e supportata, anzi. Lo Spencer non saprà come controbattere, consapevole che in parte sua moglie abbia ragione e che sia giunto il momento di voltare pagina. Intanto Brooke, tornata da Ridge, continuerà a sentirsi in grande difficoltà con suo marito, a cui non potrà rivelare quanto ha scoperto.

Beautiful Anticipazioni 16 dicembre 2024: Hope rivela a Liam che il loro matrimonio è finito

Hope ha gelato Brooke rivelandole che Thomas è l’unico uomo che vuole al suo fianco. La Logan è certa che solo il Forrester sia in grado di darle quello che lei desidera e che possa amarla come lei merita. Purtroppo Liam ha dimostrato più volte di non esserne capace e di essere sempre stato diviso tra due donne. Questa situazione è diventata insostenibile, al punto che è bastato poco perché lei si rendesse conto di voler di più dalla vita e da un compagno. La giovane farà questa gelida rivelazione anche a suo marito, chiarendogli che il loro matrimonio, triste verità, è ormai finito da tempo ed è arrivato il momento di dirselo.

Beautiful Anticipazioni: Liam e Hope prendono le distanze

Hope rivelerà a Liam di non aver preso alcuna sbandata a Roma e di non volere che Thomas passi ancora per il ragazzo ossessionato da lei e manipolatore. La scelta di baciarlo è stata sua e dopo averci riflettuto a fondo, ha capito che era esattamente quello che voleva. La giovane ribadirà al consorte che tra loro è tutto finito e che la situazione era già in bilico prima della sua partenza a Roma. L’Italia è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ora non c’è altro da fare che dirsi addio. Lo Spencer, sebbene addolorato, non potrà che confermarle di pensare lo stesso.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Brooke mantiene il segreto di Hope e Thomas

Brooke è tornata da Ridge e suo marito è molto contento che lei sia andata da Thomas per ringraziarlo. La Logan cercherà di dissimulare la sua preoccupazione e soprattutto non potrà dire al consorte di aver scoperto una verità che non può in nessuno modo divulgare. Sebbene voglia fermare sua figlia e la voglia convincere a ritrovare la serenità che, secondo lei, ha perso, Ridge ora non deve in nessun modo venire a conoscenza dell’intimità che si è appena consumata tra Hope e Thomas.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 16 al 21 dicembre 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.