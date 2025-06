Beautiful Anticipazioni Puntata del 21 giugno 2025: Finn nasconde qualcosa mentre per Steffy è difficile dire addio a Eric

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 21 giugno 2025. Le trame dell'episodio della Soap di Canale5 ci rivelano che Finn sta nascondendo un progetto molto importante che lo costringe a non raggiungere Steffy a casa di Eric. Cosa avrà in mente il dottore? Intanto per la Forrester sarà una serata molto impegnativa.

La festa a casa di Eric sta andando a gonfie vele nonostante qualche intoppo e nella puntata di Beautiful in onda il 21 giugno 2025, alle ore 14.50 su Canale5, il patriarca si lascerà andare a grandi complimenti verso Steffy, la nipote più somigliante alla sua amata Stephanie. Il Forrester senior cercherà di mostrarsi in forma, nonostante – durante la serata – sia colto da un improvviso malore, di cui si accorgerà solo Donna. Intanto in ospedale, Finn continuerà a lavorare senza sosta. Li chiederà a suo figlio perché stia ancora nel suo ufficio e non si diriga immediatamente a Villa Forrester per stare accanto a sua moglie, che in questo momento ha bisogno di lui. Il dottore non darà alcuna spiegazione ma sarà chiaro che stia nascondendo qualcosa di molto importante.

Beautiful Anticipazioni 21 giugno 2025: Eric ha un malore improvviso ma nessuno si accorge di nulla

La festa di Eric è cominciata e il Forrester non potrebbe essere più felice di avere i suoi cari tutti intorno a lui. Il designer è convinto che nessuno sappia di lui ma in realtà tutta la famiglia sa che il party da lui organizzato è per dirgli addio. I Forrester e i loro affini stanno facendo finta di nulla e hanno deciso di esaudire il suo ultimo desiderio, quello di andarsene senza lacrime e con dignità. Eric è felice e nemmeno un nuovo improvviso malore riuscirà a piegarlo. Il patriarca comincerà a respirare male ma riuscirà a far finta di nulla e a non permettere a nessuno dei presenti di accorgersi che qualcosa non va. L’unica che si renderà conto di quello che sta accadendo sarà Donna, che correrà a dargli una mano.

Beautiful Anticipazioni: Eric loda la bellezza di Steffy

Eric è felice di avere tutti i suoi cari riuniti nella sua casa; il suo ultimo desiderio è stato esaudito e per lui è una gioia. Il patriarca, dopo aver riabbracciato Bridget e Thorne ma anche dopo aver dato dei preziosi consigli a Hope e Thomas, che lui non ha intenzione di ostacolare, si rivolgerà alla sua nipotina. Eric loderà Steffy e le rivelerà di essere fiero di lei ma anche di considerarla l’unica vera erede di Stephanie, la sua adorata moglie, di cui lei porta il nome. Per la Forrester sarà un complimento meraviglioso, che le scalderà il cuore ma che la farà anche rabbrividire, visto che sarà l’ultima volta in cui lo vedrà sereno e in forza. Per la giovane figlia di Ridge non sarà facile dire addio al suo amato nonnino.

Steffy in ansia per Finn, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Steffy sarà preoccupata per Eric ma anche infastidita e in ansia per l’assenza di Finn. Suo marito avrebbe dovuto essere già arrivato alla Villa e invece non è ancora comparso e risponde raramente ai suoi messaggi. La ragazza sta perdendo la pazienza. Finn sarà ancora in ospedale, pungolato da sua madre Li, che lo sta spingendo a lasciare qualunque cosa stia facendo per correre da sua moglie. Il dottore non riuscirà a lasciare facilmente il suo pc e sarà sempre più chiaro che stia lavorando a un progetto di massima importanza, da cui non vuole separarsi. Ma cosa avrà in mente e cosa avrà di così importante da fare, tanto da farlo tardare alla festa in cui deve sostenere la sua consorte nell’ultimo saluto a suo nonno? Lo scopriremo presto e sarà un vero colpo di scena!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.