Beautiful Anticipazioni Puntata del 18 aprile 2025: RJ picchia duro, Luna non si tocca!

Nella puntata di Beautiful in onda il 18 aprile 2025 su Canale5 vedremo che RJ affronterà Li per proteggere Luna. Il Forrester vincerà la battaglia per salvare il suo amore? Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame complete dell'episodio della Soap.

RJ è determinato a proteggere Luna costi quel che costi. Il ragazzo è deciso a frenare Li e nella puntata di Beautiful in onda il 18 aprile 2025, alle ore 13.45 su Canale5, affronterà di petto la dottoressa Nozawa e gliene dirà quattro. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester, dopo aver parlato con Finn ed essersi assicurato che lui proteggerà la cugina, chiamerà la zia di Luna per chiarirle la sua posizione e per intimarle di lasciare in pace sua nipote. Il figlio di Ridge sosterrà con forza che la presenza della giovane in azienda si è resa necessaria e che nessuno la allontanerà dalla Forrester. Intanto Hope, in attesa di sapere come andrà a finire lo scontro tra Brooke e Deacon, si presenterà da Thomas e si lascerà di nuovo andare alla passione con lui.

Beautiful Anticipazioni 18 aprile 2025: RJ picchia duro!

RJ proteggerà Luna a ogni costo. Il giovane ha promesso alla ragazza di essere il suo angelo custode e ha tutte le intenzioni di continuare a esserlo. Dopo aver ascoltato tutta la storia della sua famiglia e aver scoperto che Li e Poppy, zia e madre della Nozawa, si odiano, il figlio di Ridge ha deciso di intervenire personalmente e ha convocato Finn per avere da lui una mano. Il dottore ha promesso di intercedere con sua madre in favore della cugina ma questo al rampollo di casa Forrester non basterà. Deciderà di mettere le cose in chiaro con Li e di farle capire che è tempo che si faccia da parte e che non si permetta più di decidere per la vita di sua nipote.

RJ faccia a faccia con Li, lo scontro è durissimo. Ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

RJ vorrà proteggere Luna da Li. La Nozawa non ha alcun diritto di scegliere per la vita di sua nipote e non le permetterà di metterla di nuovo in difficoltà. Luna non andrà da nessuna parte; ormai è diventata un elemento importante per la maison e niente e nessuno la allontanerà dalla Forrester e da lui. Il giovane convocherà la dottoressa per poterle parlare faccia a faccia e per dirle di persona che cosa pensa di tutta questa storia. Il giovane non abbasserà lo sguardo nemmeno per un attimo anche quando la madre di Li urlerà tutto il suo disprezzo per la nipote e la sorella e lo metterà in guardia dalle subdole trame che le due donne sono capaci di orchestrare. RJ si dimostrerà determinato a far valere le sue ragioni e quelle della sua amata, che però dovrà lasciare da sola con la zia, per permettere alle due di chiarirsi “in famiglia”.

Beautiful: Hope di nuovo tra le braccia di Thomas

Brooke è partita alla riscossa per difendere Hope e insieme a Ridge continuerà a picchiare duro contro Deacon, nella speranza che lo Sharpe apra di nuovo gli occhi e lasci Sheila. Il loro faccia a faccia si rivelerà più duro del previsto e Hope, alla Forrester, attenderà trepidante di sapere se sua madre è riuscita nel loro intento. Intanto si lascerà trasportare dalla passione per Thomas. La giovane ha raggiunto lo stilista nel loro ufficio e nonostante le raccomandazioni e i consigli sia di sua madre che di Finn, permetterà che il bel designer la avvolga tra le sue braccia.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.