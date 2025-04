Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 aprile 2025: Deacon non può più mentire, non a Hope!

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 13 aprile 2025. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Deacon deciderà di raccontare tutto a Hope, convinto che sua figlia - con il tempo - sarà felice per lui e Sheila. Ma si illuderà?

Deacon ha preso la sua decisione e non tornerà indietro sui suoi passi. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 13 aprile 2025, alle ore 14.00, Sheila rivelerà allo Sharpe di essere molto preoccupata per la loro vita insieme. Se la relazione tra di loro diventasse di dominio pubblico, lui potrebbe perdere tutto, soprattutto Hope. Dopo il terribile confronto con Finn, sconvolto anzi disgustato da loro, la rossa è certa che anche la giovane Logan farà la stessa cosa. Il barista non avrà alcuna intenzione di tornare indietro sui suoi passi e rivelerà alla sua amata di aver deciso di tenere segreta la loro unione ma di dirlo comunque a Hope. La ragazza deve sapere e non può essere tenuta all’oscuro di tutto. Deacon aggiungerà di essere certo che sua figlia, con il tempo, accetterà il loro amore. Ma sarà davvero così?

Beautiful Anticipazioni: Sheila ha paura

Finn è disgustato da Deacon e Sheila e dalla loro unione. Il giovane non ha fatto alcun mistero di essere furioso contro sua madre, che ancora non ha capito che deve abbandonare la città e lasciarlo in pace. Il dottore ha intimato alla rosa di levarsi di torno il prima possibile e ha messo in guardia lo Sharpe da lei. Sheila è rimasta piuttosto colpita da questo astio e ha cominciato a interrogarsi se quello che lei e il suo amato hanno deciso di fare sia giusto o meno. Sarà una buona idea sposarsi? Il barista potrebbe perdere tutto, persino sua figlia, che sicuramente reagirà malissimo davanti alla novità che ha fatto infuriare Finn.

Sheila teme che Deacon perda tutto, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Sheila non desidera che Deacon perda tutto ma soprattutto non vuole che il suo innamorato si allontani da Hope come lei è stata costretta a fare con Finn. La Carter gli chiederà se non sia meglio che entrambi facciano un passo indietro per non mettersi nei guai con tutti. Forse dovrebbero rinunciare al loro matrimonio e tenere per loro i progetti che hanno fatto. La rossa avrà davvero paura che il suo salvatore e l’unico uomo che in questi anni gli ha dimostrato davvero affetto, possa dover fare delle rinunce troppo grandi. Deacon però avrà la risposta pronta da darle e la lascerà senza parole.

Beautiful Anticipazioni 13 aprile 2025: Deacon non vuole più mentire a Hope

Deacon non avrà le stesse paure di Sheila ma concorderà con lei sul fatto di dover procedere con più cautela. Lo Sharpe vorrà tenere segreta la loro relazione ma non mentirà a Hope. La ragazza merita anzi deve sapere cosa sta succedendo e deve essere informata del loro amore. Il barista si dirà convinto che con il tempo la sua bambina riuscirà ad accettarlo e che, superato l’iniziale sgomento, alla fine sarà felice per loro. Deacon sarà talmente tanto convinto di questo che organizzerà immediatamente un incontro con la piccola Logan, a cui chiederà di raggiungerlo a Il Giardino. Ma andrà bene come lui pensa?

