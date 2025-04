Beautiful Anticipazioni Puntata del 17 aprile 2025: Brooke pronta a difendere Hope a ogni costo!

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 17 aprile 2025. Le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap su Canale5 ci rivelano che Brooke farà di tutto per difendere Hope e affronterà faccia a faccia Deacon e Sheila.

Brooke è pronta a tutto per aiutare sua figlia e di certo non si lascerà scappare l’occasione di mettere un freno a Sheila Carter. Nella puntata di Beautiful in onda il 17 aprile 2025, alle ore 13.45 su Canale5, sotto richiesta di Hope, lei e Ridge affronteranno Deacon e tenteranno di convincerlo a lasciar perdere la sua relazione, pericolosa, con la Carter. I due picchieranno duro ma si troveranno davanti a un muro di spessi mattoni. Intanto la situazione di Luna potrebbe diventare meno complicata grazie a Finn e RJ. I due ragazzi prometteranno di proteggere la Nozawa da sua zia Li, che la vuole fuori dalla Forrester e lontana da Los Angeles immediatamente.

Beautiful Anticipazioni 17 aprile 2025: Brooke pronta a difendere Hope

Hope è in una situazione complicata. La ragazza non riesce a credere che suo padre abbia cominciato a frequentare Sheila e vorrebbe che tornasse indietro sui suoi passi. La giovane ha raccontato tutto a sua madre e a Ridge; quest’ultimo ha confessato di aver intuito da tempo che tra i due potesse esserci qualcosa ma il piano orchestrato con Bill e l’arresto della Carter gli avevano fatto pensare che lo Sharpe non fosse poi così convinto di voler proseguire con la sua folle storia d’amore ma evidentemente di sbagliava.

Hope, spaventata da quanto sta accadendo, ha chiesto a sua madre di intervenire e di parlare con Deacon, sicura che lei possa fare breccia nel suo cuore. La Logan senior ha accettato, pronta a difendere la figlia e la serenità della sua famiglia, a ogni costo. Si è quindi diretta a casa dell’ex amante, dove è cominciata una discussione alquanto accesa.

Beautiful Anticipazioni: Brooke e Ridge vs Sheila e Deacon

Il faccia a faccia tra Brooke, Ridge, Deacon e Sheila sarà molto duro. La Logan cercherà di capire cosa stia succedendo allo Sharpe e perché abbia preso la decisione di cominciare una relazione con la Carter, di cui anche lui conosce il tremendo passato. Il barista confesserà all’ex compagna di essersi innamorato della donna e di non voler in nessun modo rinunciare a lei. Brooke rimarrà di sasso così come Ridge, che continuerà a ribadire di aver sempre considerato il padre di Hope uno sciocco. Alla loro conversazione si unirà pure Sheila che tenterà di convincere i due ospiti di essere cambiata, di non avere alcuna intenzione di creare dei guai e di voler solo avere una nuova vita accanto all’uomo che la ama.

RJ e Finn in difesa di Luna nella puntata di Beautiful

Mentre Brooke e Ridge continueranno il loro battibecco con Deacon e Sheila, Luna si convincerà di avere una speranza di rimanere a Los Angeles. La ragazza ha raccontato a suo cugino di quanto lei sia felice di lavorare alla maison e di come si sia dovuta difendere dalle accuse di Li, che proprio non la sopporta. Finn ha promesso alla cuginetta e al cognato di fare quanto in suo potere per aiutarla mentre RJ deciderà di affrontare la dottoressa Nozawa faccia a faccia, per spiegarle che Luna non si tocca e non lascerà mai e poi mai la sua azienda.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.