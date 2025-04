Beautiful Anticipazioni Puntate del 19 aprile 2025: Brooke e Ridge annientati da Deacon mentre Luna si scatena contro Li

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 19 aprile 2025 su Canale5. Negli episodi della Soap vedremo che Brooke e Ridge saranno costretti a lasciare casa di Deacon con un nulla di fatto mentre Luna prenderà coraggio e si ribellerà a Li...

Beautiful ci aspetta con un altro appuntamento il 19 aprile 2025, alle ore 13.50 su Canale5. Le anticipazioni delle puntate della Soap ci rivelano che il confronto tra Brooke, Ridge, Deacon e Sheila si concluderà con un nulla di fatto per la madre di Hope, che dovrà abbandonare l’appartamento dello Sharpe sempre più spaventata di quello che l’uomo ha in mente. Intanto alla Forrester si consumeranno due eventi destinati a complicare ulteriormente la situazione. Da una parte Hope si lascerà andare tra le braccia di Thomas, in un turbinio di passione da cui la ragazza non riesce a uscire, dall’altra Luna – rimasta sola con li – affronterà di petto e con coraggio la zia e le chiarirà che stavolta lei non l’avrà vinta e non la convincerà a lasciare per sempre Los Angeles.

Anticipazioni Beautiful: Brooke e Ridge annientati da Deacon

Brooke vuole difende Hope e tutta la sua famiglia a ogni costo. Sapere che Deacon ha cominciato una relazione con Sheila è una cosa che nessuno può accettare anzi permettere. La Logan ha pensato di poter avere ancora un po’ di presa sul suo ex amante e si è diretta da lui per farlo ragionare. Ma quello che ha scoperto è ancora più inquietante del previsto. Il barista ha rivelato a lei e a Ridge di essersi innamorato della Carter e di voler fare di tutto sia per dimostrare loro che la rossa è cambiata sia per convincerla a smettere di seminare il panico ovunque lei vada.

Ridge e Brooke non possono e non potranno mai credere che Sheila Carter sia diventata buona ma dovranno capitolare, annientati dalle convinzioni di Deacon, che continuerà a ribadire di essere convinto delle sue scelte.

Beautiful Anticipazioni 19 aprile 2025: Luna affronta con coraggio Li

RJ ha picchiato duro contro Li e le ha chiarito la sua posizione: Luna non si tocca e lei dovrebbe lasciarla in pace. La dottoressa non ha però alcuna intenzione di mollare la presa su sua nipote e non si calmerà sino a quando non sarà certa che sia lontana da Los Angeles. Luna chiederà a RJ di lasciarla sola con la zia e stavolta non si lascerà condizionare dalle parole e dagli insulti della sorella di sua madre. Con grande coraggio le ribadirà la sua intenzione di rimanere in città e di non perdere la grande occasione di lavorare per la maison di moda dei Forrester.

Tra Hope e Thomas… ci risiamo! Ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Hope sta aspettando che sua madre torni dal confronto con suo padre e le racconti cosa è successo. La ragazza spera che Brooke convinca Deacon a tornare indietro sui suoi passi altrimenti lei sarà costretta ad allontanarsi da un altro uomo importante della sua vita. Thomas si renderà conto che la sua amata collega è presa da mille pensieri e cercherà di consalarla e di riportarla da lui e tra le sue braccia. La piccola Logan, nonostante le raccomandazioni di Finn e Brooke, si lascerà trascinare nel vortice della passione e comincerà pure a pensare di essersi sinceramente affezionata al figlio di Ridge, per cui potrebbe provare persino amore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 19 aprile 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.