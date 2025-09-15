Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 16 settembre 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che RJ e Luna pronti a fare l'amore ma Zende farà di tutto per impedirlo.

RJ non vede l’ora di potersi gustare una serata romantica e in pieno relax con Luna e nella puntata di Beautiful in onda il 16 settembre 2025, alle ore 13.45, il giovane partirà all’attacco, desideroso di rendere felice la sua compagna. Peccato però che il momento di intimità tanto voluto dal Forrester stia per trasformarsi in imbarazzo, di nuovo. Sì perché Zende verrà a scoprire da Charlie della nuova casa del suo cuginetto e intuendo le sue intenzioni penserà bene di bussare alla sua porta con una scusa e di interrompere qualunque cosa stia facendo. Intanto Hope e Thomas, dopo essersi chiariti ulteriormente, si lasceranno andare alla passione. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 16 settembre 2025: Zende organizza una serata romantica per lui e Luna

RJ è pronto a spiccare il volo e non solo con una nuova casa ma anche con Luna. Il giovane ha capito di dover avere, finalmente, un posto tutto suo, dove potesse avere la sua privacy. E ora che ha firmato il contratto di locazione con Bill, è ufficialmente il nuovo affittuario della casa di Malibù appartenente alla famiglia Spencer. Ora può organizzare quella serata romantica che vuole da tempo con la sua compagna, con cui desidera passare in terza base, certo dell’amore che provano l’uno per l’altra. E così inviterà la stagista a cena, pronto a passare con lei una notte memorabile.

Zende vuole rovinare la serata a RJ, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

La serata di RJ e Luna non andrà come sperato o meglio faticherà ad andare come desiderato dal figlio di Ridge. Questo accadrà a causa di Zende, che farà di tutto per impedire che suo cugino sia felice. Il Forrester scoprirà da Charlie della nuova casa di RJ e si farà consegnare apposta dei documenti da consegnargli. Zende le penserà tutte per impedire che il rampollo di Brooke riesca ad avere quello che vuole e busserà alla sua porta sicuro di dargli fastidio e di rovinargli la serata.

Beautiful Anticipazioni: Thomas e Hope si lasciano andare alla passione

Mentre Zende farà di tutto per rovinare la serata a RJ, allo chalet di Hope, lei e Thomas si lasceranno andare alla passione. La loro sarà una notte molto focosa e questo perché i due hanno appena concluso una delle conversazioni più delicate e intense della loro relazione. Dopo aver messo in chiaro che tengono l’uno all’altra e dopo che il Forrester ha ribadito alla Logan di non voler forzare la mano per nessun motivo con lei, i due amanti si godranno il momento, sicuri di poter sfidare chiunque, persino Brooke.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 20 settembre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.