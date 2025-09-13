Beautiful Anticipazioni Puntata del 14 settembre 2025: Hope e Thomas sfidano tutti, persino Brooke!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 14 settembre 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Hope e Thomas saranno pronti a resistere alla guerra di Brooke contro di loro ma anche a sfidare chiunque cercherà di separarli.

Thomas e Hope sfideranno tutti e non permetteranno a nessuno di fermare la loro relazione. Nella puntata di Beautiful in onda il 14 settembre 2025, alle ore 14.00 su Canale5, la Logan rassicurerà Ridge di fare sul serio con suo figlio e di non voler in nessun modo approfittare di lui e del suo amore per lei. In serata i due innamorati avranno modo di confrontarsi sulle conversazioni avute con i propri genitori e il giovane stilista prometterà, ancora una volta, di non forzare la mano e di rispettare i suoi tempi. Il ragazzo aggiungerà di considerare l’anello come un simbolo del suo amore eterno per lei. Hope, commossa dalla cosa, gli confermerà di aver visto il suo cambiamento e di fidarsi ciecamente di lui sia come compagno che come padre di suo figlio ma aggiungerà anche di non essere ancora pronta a un passo importante come il matrimonio. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Ridge fa il tifo per Hope e Thomas

Brooke ha messo in guardia Thomas da Hope mentre Ridge ha un atteggiamento molto diverso verso i ragazzi. Il Forrester è convinto che i due facciano davvero sul serio e ha compreso quanto suo figlio sia cambiato e maturato anche grazie all’amore per la piccola Logan. Nonostante la certezza che stavolta le cose andranno bene, lo stilista ha deciso di affrontare di nuovo l’argomento con Hope, faccia a faccia. Si è quindi presentato da lei per farle alcune domande e per parlare della proposta di matrimonio e del bell’anello, che lei porta al collo. La biondina gli confermerà di volere solo il bene del suo innamorato e di non voler approfittare né del suo amore né del suo profondo cambiamento, che lei ha visto e vede tutti i giorni. Ridge si sentirà rinfrancato da questa dichiarazione ma sarà comunque convinto che Brooke non accetterà facilmente queste novità.

Hope e Thomas pronti a sfidare tutti, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Ridge ha ragione ne pensare che Brooke non cambierà idea su Thomas. Hope è perfettamente consapevole che sua madre non sopporta il giovane Forrester e pure quest’ultimo sa che la sua matrigna non farà mai il tifo per lui e per la sua relazione con la figlia. Nonostante le tensioni che si sono create in famiglia, i due giovani prometteranno di non lasciarsi condizionare e saranno pronti a sfidare chiunque non creda in loro. Thomas farà una nuova dichiarazione d’amore alla sua bella, rivelandole di vedere l’anello che le ha regalato come il simbolo dell’amore eterno che prova per lei.

Beautiful: Hope crede nel cambiamento di Thomas ma…

Hope sarà commossa dalle parole di Thomas e gli riferirà di aver visto, ormai da tempo, il suo cambiamento. La ragazza gli confermerà di essere felice accanto a lui, di sentirsi libera di essere se stessa e mai giudicata ma soprattutto di vederlo come un uomo straordinario e un padre attento. Per questo non ha nessuna intenzione di farsi convincere da Brooke a lasciarlo. Purtroppo però non si sente ancora pronta a fare un passo in avanti così importante come il matrimonio. Thomas le prometterà, ancora una volta, di rispettare i suoi tempi, convinto che non manchi molto al momento in cui finalmente saranno marito e moglie.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 20 settembre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.