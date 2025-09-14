Beautiful Anticipazioni Puntata del 15 settembre 2025: Ridge in difesa di Thomas e Hope ma Brooke ha altro in mente!

TGCom24
Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 15 settembre 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge dichiarerà a Brooke di tifare per l'amore tra Hope e Thomas e di desiderare che lei non si metta in mezzo. La Logan però non cambierà idea su di loro.

Ridge e Brooke sono preoccupati per Thomas e Hope e nella puntata di Beautiful in onda il 15 settembre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, sarà piuttosto evidente che i due la vedono in maniera molto diversa. La Logan continuerà a sostenere che sua figlia debba allontanarsi dal giovane stilista e che si sia avvicinata a lui solo per dimenticare Liam. Il Forrester invece sarà più che mai convinto che i due ragazzi possano essere felici l’uno con l’altra e inviterà la sua compagna a non mettersi in mezzo. Riuscirà a convincerla? Intanto Hope ribadirà a Thomas di essere molto felice del loro rapporto ma di non pensare ancora al matrimonio. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful: Brooke contro Thomas, la sfida è ancora aperta

Brooke ha messo in guardia Thomas e ha pregato Hope di fare dietrofront ma né sua figlia né il Forrester le vogliono dare retta. La Logan è convinta che le cose tra i due ragazzi andranno malissimo e che il suo figliastro, mollato in tronco e stavolta abbandonato, perderà di nuovo il controllo. Brooke ne è proprio certa e non sopporta che Hope non voglia ammettere a se stessa di aver cominciato una relazione con il padre di Douglas solo per dimenticare Liam e la fine del loro matrimonio. L’unica persona con cui riesce a parlare apertamente della questione è Ridge anche se lui, stranamente, stavolta è dalla parte dei due giovani ed è fiducioso che tra loro funzioni.

Brooke e Ridge in disaccordo su Thomas e Hope, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Brooke ha cercato di convincere prima Hope e poi Thomas a fare un passo indietro. Nessuno dei due ragazzi le ha dato retta e purtroppo nemmeno Ridge vorrà darle manforte. Il Forrester senior ha parlato con la sua figliastra e si è convinto che questa volta lei faccia sul serio con suo figlio, che ha dimostrato di essere cambiato e di avere veramente a cuore la felicità della piccola Logan. Per questo confesserà alla sua compagna di tifare per i due giovani e per il loro amore. Brooke insisterà nel dire che Hope non prova veramente dell’amore per Thomas ma che il suo attaccamento al ragazzo sia nato solo per dimenticare Liam ma nessuna delle sue parole faranno breccia sullo stilista.

Beautiful Anticipazioni 15 settembre 2025: Ridge prega Brooke di lasciare in pace Hope e Thomas

Ridge confesserà a Brooke di pensare che Hope e Thomas siano sinceramente innamorati e che sia solo questione di tempo per vederli uniti in matrimonio, come suo figlio spera. Lo stilista è convinto che l’amore stavolta trionferà e che la loro famiglia sarà molto felice. Per questo motivo inviterà Brooke a non mettersi in mezzo e a lasciare che i due siano liberi di fare quello che desiderano. La bionda non sarà però per nulla convinta a lasciarli stare come Ridge le chiede. Intanto Hope sarà molto felice delle parole d’amore e delle promesse che Thomas le ha fatto ma sottolineerà di non sentirsi pronta, ancora, a diventare sua moglie, senza escludere che un domani possa cambiare idea. Per questo continuerà a portare al collo l’anello, simbolo dell’amore eterno del giovane designer.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 20 settembre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.

