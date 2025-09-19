TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Beautiful | Beautiful Anticipazioni Puntata del 20 settembre 2025: Eric pronto a festeggiare e stavolta brinderà alla vita!
Silvia Farris
Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 20 settembre 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Eric riceverà bellissime notizie sulla sua salute e sarà pronto a festeggiare con una grande sorpresa per Donna.

È tempo di festeggiare nelle trame di Beautiful del 20 settembre 2025. L’appuntamento con la Soap sarà alle ore 14.10 sempre su Canale5 e vedremo Eric felice come non mai. A Villa Forrester arriveranno bellissime notizie. Sì perché Finn comunicherà al patriarca che i risultati delle sue analisi sono ottimi e che la sua malattia è in remissione. La cura sperimentale del dottore ha funzionato e tutti in famiglia saranno contenti e fieri di lui. Eric, felice come una Pasqua, deciderà di festeggiare e coglierà l’occasione per fare qualcosa che rimanda da tempo. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Buone notizie in arrivo per Eric nella puntata di Beautiful

Mentre Luna e RJ passano la notte insieme, Eric e Donna aspettano trepidanti l’arrivo dei risultati delle ultime analisi del patriarca. Si scoprirà a breve se la terapia sta funzionando e se la vita del Forrester tornerà o no quella di prima. A Villa Forrester hanno cominciato ad arrivare ospiti, persino Zende, reduce da un incontro al vetriolo con il cuginetto. Eric cercherà di non avere liti in famiglia e di non sentire alcun tipo di lamentela riguardo RJ o Ridge e pregherà il suo nipotino di portare pazienza e di cercare di fare pace con suo zio, rassicurandolo che nessuno – nella sua casa – vale più o meno di un altro. La discussione tra di loro verrà interrotta dall’arrivo delle buone notizie che tutti aspettavano: Eric è guarito del tutto!

Beautiful Anticipazioni 20 settembre 2025: Eric è felice, è guarito del tutto!

Finn comunicherà a Eric che le analisi sono fantastiche e che può finalmente dire a tutti che è guarito. Il patriarca sarà felicissimo di questa grande novità e lo sarà anche Donna, accanto a lui e sempre pronta a sostenerlo. Il patriarca ringrazierà il marito adorato di Steffy e penserà di festeggiare in grande. Felice come una Pasqua inviterà tutta la sua famiglia a un nuovo party a Villa Forrester, stavolta per celebrare la vita e non l’addio ai suoi cari. Penserà però anche a qualcos’altro, un argomento che ha tenuto sospeso per tanto, troppo tempo.

Beautiful: Nozze in vista a Villa Forrester

Eric non vedrà l’ora di festeggiare questa gran bella notizia appena arrivata. Il Forrester sarà grato sia a Finn che alla sua famiglia ma soprattutto dovrà molto a Donna, la persona che più di tutte lo ha supportato e amato nonostante tutto e tutti. Per questo penserà di doverle fare una sorpresa. Per lui sarà arrivato il momento di renderla legalmente la signora Forrester sposandola! Il patriarca organizzerà il suo matrimonio in silenzio, stupendo sia la sua amata che le sue sorelle, felici di questo grande traguardo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 20 settembre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.

