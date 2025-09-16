TGCom24
Beautiful Anticipazioni Puntata del 17 settembre 2025: Steffy storce il naso, Thomas non deve sposare Hope!

Silvia Farris

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 17 settembre 2025 su Canale5. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni Puntata del 17 settembre 2025: Steffy storce il naso, Thomas non deve sposare Hope!

La decisione di Thomas di sposare Hope comincerà a fare il giro della Forrester Creations e arriverà alle orecchie di Steffy. Nella puntata di Beautiful in onda il 17 settembre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, la Forrester passerà dei momenti di tranquillità con suo marito ma il tête-à-tête tra loro verrà interrotto da Ridge. Lo stilista rivelerà alla figlia di aver scoperto che Thomas ha chiesto alla Logan di diventare sua moglie e le confesserà pure di essere felice di questa novità ma anche di essere fiducioso che stavolta le cose possano andare bene. Ma la giovane non sarà per nulla d’accordo con suo padre. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful: Steffy e Finn alla ricerca della serenità ma…

Steffy e Finn stanno ancora cercando la loro serenità dopo mesi a combattere contro Sheila e dopo aver affrontato dei momenti, non proprio idilliaci, a causa di Thomas. I due innamorati sono però più uniti che mai e il fatto che il giovane abbia salvato Eric ha reso il loro rapporto ancora più bello. Steffy è grata al marito per quello che ha fatto per il suo nonnino ed è certa che tutto questo non potrà dimenticarlo, mai e poi mai. La ragazza spera solo che il suo consorte si riappacifichi con suo fratello ma la notizia che scopriranno entrambi potrebbe rallentare le cose.

Ridge informa Steffy che Thomas vuole sposarsi, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Ridge ha tenuto Thomas sotto torchio per sapere quali intenzioni avesse il giovane e se davvero, questa volta, le cose con Hope siano serie oppure no. Il giovane Forrester ha confermato la sua intenzione di sposare la figlia di Brooke, ha mostrato al padre l’anello di fidanzamento per lei scelto e gli ha confessato che lei lo ha accettato ma per il momento, vuole portarlo solo al collo. Ridge è molto contento per suo figlio e vorrà condividere questa felicità con Steffy, a cui racconterà ogni cosa. Peccato però che la ragazza non mostri il suo stesso entusiasmo.

Beautiful Anticipazioni 17 settembre 2025: Steffy ha paura che Thomas si faccia male!

Ridge rivelerà a Steffy di essere molto contento per suo figlio e di essere anche particolarmente fiducioso che stavolta le cose andranno bene. Lo stilista crede in Thomas e nel suo cambiamento e ha anche parlato con Hope, che gli è sembrata ben disposta ma soprattutto decisa a non fare del male al suo innamorato. Peccato però che Steffy non sia dello stesso parere di suo padre e abbia invece molta paura che suo fratello finirà per scottarsi e anche molto. La giovane storcerà il naso, certa che queste nozze non siano da celebrare né ora né mai.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 20 settembre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.

