Beautiful Anticipazioni Puntata del 18 settembre 2025: Zende e RJ di nuovo in lotta, nessuna pietà tra i Forrester!

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 18 settembre 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Zende e RJ saranno di nuovo uno contro l'altro... e per Luna sarà una situazione complicata e imbarazzante.

RJ e Luna dovranno aspettare ancora un po’ per avere la loro notte d’amore ma succederà, appena Zende se ne sarà andato. Nella puntata di Beautiful in onda il 18 settembre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, i cugini Forrester si troveranno di nuovo l’uno contro l’altro e sarà ancora più chiaro quanto il figlio di Kristen sia geloso del rampollo di Ridge e Brooke. La Nozawa dovrà ancora una volta sedare gli animi tra di loro mentre Steffy e Finn saranno d’accordo sul sostenere che Hope e Thomas non debbano sposarsi e continueranno a dire che i due giovani non sono proprio fatti l’uno per l’altra. Ecco nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Zende rovina la serata tra Luna e RJ

RJ vuole una notte di passione con Luna ma dovrà aspettare. Sì perché suo cugino Zende si è presentato a casa sua con la scusa di consegnargli dei documenti ma con la chiara intenzione di mettergli i bastoni tra le ruote. Ebbene sì il Forrester, saputo della grande novità e conquista del cugino, si è precipitato da lui, certo di rovinare un momento intimo con Luna. E in effetti è proprio successo così e la cosa ha dato molto fastidio ai due innamorati, che erano pronti a passare dalle coccole a qualcosa di molto più intenso.

Zende geloso di RJ, Luna tenta di calmare gli animi! Ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Luna era pronta a lasciarsi andare con RJ e la serata sarebbe sicuramente subito proseguita in camera da letto se solo Zende non si fosse presentato alla loro porta. Il Forrester non accennerà a volersene andare e la cosa darà piuttosto fastidio ai due innamorati, che tenteranno di fargli capire che è tempo di andarsene. Zende mostrerà ancora una volta di essere molto geloso di suo cugino e di non sopportare che lui sia un privilegiato solo perché figlio di Ridge e Brooke e quindi il bambino d’oro. La Nozawa si troverà costretta a fare da mediatrice tra i due giovani e si sentirà profondamente in imbarazzo, soprattutto perché avrebbe preferito che le cose andassero diversamente con RJ.

Beautiful: Steffy e Finn non sostengono la decisione di Thomas

Steffy ha storto il naso davanti alla notizia, rivelata da suo padre, che Thomas ha chiesto a Hope di sposarlo. Lo stilista è felice per la scelta di suo figlio ma la Forrester non è convinta che suo fratello stia facendo la scelta giusta. Questo perché è sicura che Hope non provi gli stessi sentimenti del suo fratellone e teme che lui finisca per soffrire. Dello stesso avviso è Finn che rivelerà al suocero di non aver mai fatto il tifo per suo figlio e di aver sempre pensato che non fosse l’uomo giusto per la Logan. Ridge continuerà a sostenere di essere fiducioso e di pensare che i due ragazzi possano davvero essere felici stavolta.

