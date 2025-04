Un altro piccolo favore: il regista Paul Feig e il cast italiano del sequel si incontrano a Roma

News Streaming

Il primo maggio arriverà in contemporanea in tutto il mondo su Prime Video Un altro piccolo favore, il sequel del film del 2018 diretto da Paul Feig. Il regista a Roma ha incontrato il cast italiano del film, girato a Capri e Roma. Le immagini.

Nel 2018 il regista Paul Feig, famoso per commedie al femminile come Le amiche della sposa, Corpi da reato e la versione all women di Ghostbusters, diresse la fortunata crime comedy Un Piccolo Favore, con due mattatrici come Blake Lively e Anna Kendrick, dal romanzo omonimo di Darcey Bell. Sette anni dopo, arriverà su Prime Video il primo maggio un sequel originale e molto divertente, Un altro piccolo favore, con un cast più corale e interamente ambientato in Italia. Per l'occasione, Feig è arrivato a Roma, dove lo abbiamo intervistato (leggerete l'intervista in prossimità dell'arrivo del film) con molto piacere, e ha incontrato il cast italiano del film, capitanato da Una splendida Elena Sofia Ricci, che nel film è la mamma di mafia del bel Michele Morrone, e Lorenzo de Moor. Nel film ci sono anche altri attori del nostro Paese, tra cui Max Malatesta. Nelle immagini del photocall di Luca Dammicco, la signora in giallo è la moglie del regista, Laurie Fischer.

Un altro piccolo favore: un sequel made in Italy

Stephanie Smothers (Anna Kendrick) ed Emily Nelson (Blake Lively) si ritrovano in Italia, nella splendida isola di Capri, per lo stravagante matrimonio di Emily. Ma tra paesaggi mozzafiato e il glamour degli abiti si nascondono pericoli imminenti, oscuri segreti e l'agghiacciante possibilità di un omicidio che minaccia tutti gli abitanti dell'isola. “I sequel sono davvero difficili perché la gioia di un film risiede principalmente nello scoprire i personaggi per la prima volta. Li evito da sempre”, ha spiegato il regista Paul Feig. “Ma i due personaggi interpretati da Anna e Blake mi sono rimasti impressi nella mente e sentivo che avevano ancora qualcosa da dire, e che doveva diventare un'avventura internazionale”. A proposito dell'ambientazione italiana, Feig ha aggiunto: “Sono 30 anni ormai che io e mia moglie andiamo a Capri. C'è qualcosa di così magico in quell’isola. È un luogo fuori dal tempo. Per anni ho pensato: 'Devo girare un film qui’ ”. Un altro piccolo favore vi invita a vivere un'emozionante avventura tutta italiana, nella pittoresca isola di Capri, dove abiti eleganti, segreti e scioccanti colpi di scena si susseguono a ogni angolo. Diretto ancora una volta da Paul Feig, questo appassionante sequel mantiene tutti gli elementi della dark comedy del 2018 amata dai fan, e li arricchisce ancora più di glamour, colpi di scena e suspense. Sullo sfondo di una location dalla bellezza mozzafiato, il film riunisce il cast originale e introduce un nuovo gruppo di personaggi misteriosi. Durante una festa di matrimonio, segreti di famiglia vengono svelati, vecchie amicizie vengono messe alla prova e il tradimento si nasconde dove meno ve lo aspettereste. In questo comedy thriller deliziosamente dissacrante, nessuno è al sicuro e ogni momento vi lascerà con il fiato sospeso, fino alla fine.