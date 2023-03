Tom & Jerry nel Selvaggio West e a Nevelandia, due cartoon in Premiere su Mediaset Infinity+

News Streaming

Tom e Jerry sono i protagonisti di due nuovi film animati, per una settimana in premiere streaming, senza costi aggiuntivi di noleggio, sulla piattaforma Mediaset Infinity+, inclusi nella sottoscrizione.

Saranno disponibili fino al 23 marzo in streaming su Mediaset Infinity+, inclusi nella sottoscrizione alla piattaforma, due film di animazione con Tom & Jerry, cioè Tom & Jerry nel Selvaggio West e Tom & Jerry a Nevelandia. La disponibilità rientra nell'ambito dell'iniziativa Premiere, che rende per una settimana visionabili a tutti gli abbonati dei prodotti molto recenti, senza i costi aggiuntivi di noleggio. Ma di cosa parlano questi due cartoon con il duetto più famoso del mondo dell'animazione?

Tom & Jerry nel Selvaggio West, la trama del cartone animato su Infinity+

Questi film animati pensati appositamente per il mercato casalingo sono produzioni curate dalla Renegade Animation del regista Darrel Van Citters, già dietro alle nuove serie dedicate a Tom & Jerry, cioè il Tom and Jerry Show (2014-21) e Tom & Jerry a New York (2021). Questo Tom & Jerry nel Selvaggio West in particolare rappresenta il primo film animato realizzato dopo il pastiche Tom & Jerry: Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, creato da un altro studio nel 2017, sempre per la Warner Bros Animation. In questo lungometraggio invece il gatto e il topo arrivano nel west, ma presto capiscono che non possono mandare avanti la loro rivalità, ma anzi collaborare per aiutare una cowgirl e suo fratello a salvare la propria terra da un avido proprietario terriero. Saranno spalleggiati da tre nipoti di Jerry e da simpatici cani della prateria. Guarda Tom & Jerry nel Selvaggio West su Infinity+

Tom & Jerry a Nevelandia, la trama del cartoon su Infinity+

Tom & Jerry a Nevelandia vede Jerry e il suo nipotino Tuffy creare un topo di neve, battezzato Larry. Inaspettatamente, grazie anche alla magia del Natale, il topo prende vita, ma potrebbe essere assai breve! Prima o poi si scioglierà: l'unica maniera di evitare il guaio è dirigersi al mitico villaggio di Nevelandia. Tom seppellirà l'ascia da guerra e darà anche lui una mano a preservare la magia?

Sia Tom & Jerry nel Selvaggio West sia Tom & Jerry a Nevelandia sono stati scritti da Will Finn, ex-collaboratore di Don Bluth in film come Brisby e Fievel sbarca in America, poi ancora alla Disney per Aladdin, Il Gobbo di Notre Dame e Mucche alla riscossa. Guarda Tom & Jerry a Nevelandia su Infinity+