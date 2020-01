The Witcher diventa anche un film anime su Netflix, The Witcher: Nightmare of the Wolf

News Streaming

The Witcher: Nightmare of the Wolf è il titolo del film animato dallo Studio Mir di La legenda di Korra.

Dopo la serie tv The Witcher dal grandioso debutto su Netflix, dopo tre videogiochi della CD Projekt Red amatissimi dagli appassionati di gdr, adesso la saga tratta dalle opere fantasy di Andrzej Sapkowski diventerà anche un film di animazione in stile anime sempre destinato a Netflix, The Witcher: Nightmare of the Wolf, realizzato dallo Studio Mir, già dietro alla Leggenda di Korra e Voltron: Legendary Defender. La notizia è stata confermata su Twitter dalla producer della serie dal vero Lauren S. Hissrich, quindi al lavoro anche su questa nuova incarnazione. Dal tweet pare inoltre che Lauren e il producer Beau De Mayo stessero progettando l'anime da più di un anno. Della trama non si sa nulla, se non che - stando al tweet originario di NxOnNetflix, "The Witcher: Nightmare of the Wolf ci farà vivere una nuova minaccia che il Continente dovrà affrontare."

Non vengono fornite ulteriori informazioni sulle tempistiche di produzione, ma è più probabile che la seconda stagione di The Witcher veda la luce prima, in un qualche momento del 2021, come già suggerito.