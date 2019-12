The Witcher: Un nuovo trailer a pochi giorni dal debutto

News Serie TV

L'attesa serie fantasy sarà disponibile su Netflix dal 20 dicembre.

Manca davvero poco al debutto in tv di The Witcher, la serie più attesa dagli appassionati del fantasy dopo la conclusione la scorsa primavera de Il Trono di Spade. L'appuntamento è fissato per venerdì 20 dicembre, mentre in questi minuti Netflix ne ha diffuso un nuovo trailer.

Immagini di immense battaglie, di interi villaggi del Continente dati alle fiamme e di incantesimi misteriosi e inquietanti si alternano nella clip mentre l'importante rapporto che legherà il cacciatore di mostri Geralt di Rivia (interpretato da Henry Cavill), la potente strega Yennefer (Anya Chalotra) e la giovane principessa Ciri (Freya Allan) prende forma. I tre protagonisti, che abbiamo potuto conoscere meglio nei video diffusi pochi giorni fa dal servizio di video in streaming, dovranno unire le forze e attraversare insieme un mondo sempre più instabile nel disperato tentativo di difendere l'ultimo baluardo di civiltà rimasto.