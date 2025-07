The Accountant 2, numeri altissimi su Prime Video per Ben Affleck e Jon Bernthal

News Streaming

L'action-thriller The Accountant 2 con Ben Affleck e Jon Bernthal è diventato il secondo film originale Amazon più visto su Prime Video, già approdato sulla piattaforma a breve distanza dall'uscita cinematografica.

Al boxoffice non avrà causato terremoti, ma gli Amazon MGM Studios possono andare più che fieri di The Accountant 2 con Ben Affleck e Jon Bernthal, perché il thriller action di Gavin O'Connor è diventato il secondo film originale più visto su Amazon Prime Video, misurando il numero di visualizzazioni nei primi ventotto giorni dalla sua disponibilità. È un tipo di strategia che non rende felice gli esercenti delle sale, perché il trasloco in streaming è arrivato ad appena quarantadue giorni dall'uscita al cinema, ignorando le convenzioni delle "finestre" più ampie tra le due forme di fruizione. Leggi anche The Accountant 2: recensione dell'action film che dà il meglio di sé con le scintille tra Ben Affleck e Jon Bernthal

The Accountant 2, un grande successo in streaming per Prime Video