The Accountant 2: recensione dell'action film che dà il meglio di sé con le scintille tra Ben Affleck e Jon Bernthal

Nuovamente scritto e diretto, rispettivamente, da Bill Dubuque e Gavin O'Connor, il sequel di The Accountant cerca di alleggerire i toni trasformandosi parzialmente in un buddy movie. Ci riesce ma, appunto, solo parzialmente.

Durante il percorso che ha portato produttori, autori e interpreti a essere tutti d'accordo nel mettersi al lavoro sul sequel di The Accountant, qualcuno ha lanciato l'idea che il film avrebbe potuto cambiare registro e abbracciare una formula simile ai cosiddetti buddy movie. Il personaggio di Christian Wolff, come abbiamo appreso dal primo film, ha un disturbo dello spettro autistico e opera in solitaria, usando i suoi straordinari talenti nell’analisi numerica, nell’uso delle armi e nel combattimento corpo a corpo. Fa il contabile in superficie e usa le sue “capacità molto particolari” (per dirla alla Liam Neeson) quando la situazione lo richiede. Ma, a parte qualche scena in cui emergeva una certa ironia, di riflesso, grazie al personaggio interpretato da Anna Kendrick, il film del 2016 manteneva una serietà di fondo nel raccontare la storia di un uomo impegnato nella risoluzione di un crimine attraverso metodi brutali.

Il lavoro di sviluppo e confezionamento di The Accountant 2 cerca di mantenere saldi gli elementi non modificabili in quanto “marchio di fabbrica” del film, elementi che hanno contribuito alla discreta accoglienza al box office, migliorata l’anno successivo con il primo posto nella classifica del noleggio digitale negli USA: la genialità del protagonista, l’azione e il mistero da risolvere. Con lo stesso team di lavoro — Gavin O'Connor alla regia, Bill Dubuque alla sceneggiatura e Ben Affleck come produttore e interprete — la scelta è stata quella di offrire un'esperienza più intensa, con una leggera deviazione verso la commedia. La serietà è stata parzialmente accantonata, lasciando spazio a una maggiore vivacità e a dinamiche esilaranti, soprattutto grazie a un maggiore minutaggio del personaggio di Brax, il fratello di Christian, interpretato da Jon Bernthal.

Non siamo più nei gloriosi anni ’80 e ’90 dei buddy movie, presi a modello anche per questo film, e la dinamica di The Accountant 2 somiglia molto di più a quella dei recenti, e meno incisivi, sequel di saghe con coppie di "buoni" impegnati a sconfiggere i cattivi. Affleck e Bernthal, con le differenti caratteristiche dei rispettivi personaggi (taciturno e anaffettivo il primo, ruvido ed esplosivo il secondo) formano una coppia che funziona bene sullo schermo. L’investimento sulle loro interazioni dà buoni risultati, regalando umorismo sia nelle scene da pub che in quelle d’azione con armi da fuoco. Lo stesso non si può dire della costruzione generale della trama, che risulta sbilanciata e, come si suol dire, mette troppa carne al fuoco.

Succede spesso che, nel tentativo di gonfiare un sequel, gli autori finiscano per perdere la visione d’insieme e non riescano più a rinunciare a idee che, su carta, avevano senso, ma che sullo schermo ne compromettono il ritmo. La linea narrativa principale racconta di due fratelli in missione per salvare alcuni bambini da morte certa. C’è un misterioso intrigo da risolvere prima di arrivare all’operazione finale, avviata dai personaggi secondari interpretati da J.K. Simmons e Cynthia Addai-Robinson. È evidente che la sequenza iniziale sia stata pensata per garantire la presenza di Simmons in una scena funzionale, utile a introdurre il nuovo personaggio interpretato da Daniella Pineda. Proprio la sottotrama che coinvolge quest'ultima, insieme a quella della centrale operativa composta da ragazzini plusdotati, si rivelano piuttosto accessorie, finendo per danneggiare l’intento di alleggerire il tono del film. In questo quadro, un cattivo di rilievo non trova spazio, ed è un peccato, perché forse avrebbe giovato con una diversa redistribuzione narrativa.