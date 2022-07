Sulle nuvole, il film di Tommaso Paradiso in Premiere streaming su Infinity+

News Streaming

Il film d'esordio del cantautore Tommaso Paradiso, Sulle nuvole, è in streaming in premiere per una settimana su Mediaset Infinity+, incluso nella sottoscrizione mensile.

È disponibile per una settimana in Premiere su Mediaset Infinity+, fino al 28 luglio incluso nella sottoscrizione mensile, Sulle nuvole, il film diretto dal cantautore Tommaso Paradiso al suo esordio dietro la macchina da presa, interpretato da Marco Cocci e Barbara Ronchi. "Premiere" sta a significare che, per una settimana, tutti gli abbonati alla piattaforma Infinity+ possono vedere un film molto recente senza i costi aggiuntivi di noleggio. Guarda Sulle nuvole su Mediaset Infinity+

Sulle nuvole, la trama del film di Tommaso Paradiso

In Sulle nuvole di Tommaso Paradiso, il cantante Nic Vega (Marco Cocci), ha ormai alle spalle il suo iniziale, trionfale successo: senza amici, senza ispirazione, potrebbe vedere la sua carriera deragliare definitivamente, in un calo di popolarità. Unica speranza per recuperare la scintilla del passato è tornare a cercare Francesca (Barbara Ronchi), la sua ex che aveva amato per anni e che è rimasta il suo più grande amore. Unico non trascurabile scoglio per Nic è che Francesca si è ormai fatta una vita felice, lontana da lui...



Sulle Nuvole: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Sulle nuvole, la nostra intervista a Tommaso Paradiso e agli interpreti