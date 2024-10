Spellbound, il trailer italiano definitivo del film animato su Netflix, Massimo Ranieri e Arianna Craviotto tra le voci

News Streaming

Dal 22 novembre sarà in streaming su Netflix il lungometraggio animato Spellbound - L'incantesimo, del quale è stato diffuso il trailer italiano definitivo: si tratta di una fiaba cartoon musicale vecchio stile, prodotta da John Lasseter ex-Pixar per la Skydance Animation, diretto dalla coregista di Shrek e con le voci italiane appena annunciate di Massimo Ranieri, Gigi & Ross, Arianna Craviotto e Sissi per i brani musicali. Insomma, un approccio dal sapore decisamente disneyano, come potrete apprezzare da queste immagini...



Spellbound - L'incantesimo: Il Nuovo Trailer in Italiano del Film d'animazione Netflix - HD

Spellbound, la storia della fiaba cartoon su Netflix il 22 novembre

Anche le canzoni musicate dal premio Oscar Alan Menken, su testi del Glenn Slater di Rapunzel, contribuiscono a costruire l'atmosfera fiabesca di Spellbound - L'incantesimo: protagonista è Ellian (voce italiana di Arianna Craviotto per il parlato e Sissi per le canzoni), l'adolescente principessa di Lumbria, molto legata ai suoi genitori, anche quando un incantesimo imprecisato li trasforma in mostri! La situazione politica diventa insostenibile, così proprio Ellian è costretta a crescere, a farsi carico di mamma e papà così ridotti, per salvare la sua famiglia e tutto il regno.

Scritto da Lauren Hynek, Elizabeth Martin e Julia Miranda, il film è diretto dalla veterana Vicky Jenson, che fu coregista dello storico primo Shrek e di Shark Tale. Dopo Luck del 2022, realizzato invece per Apple TV+, questa è l'opera seconda del giovane studio Skydance Animation, divisione animata della Skydance affidata alla direzione artistica di John Lasseter, transfuga dalla Pixar. Da notare che gran parte della forza lavoro della Skydance Animation è di fatto costituita dai madrileni ex-Ilion Animation Studios, che firmarono Planet 51, Mortadelo & Filemon e Wonder Park.

Nella versione italiana di Spellbound, Massimo Ranieri interpreta il ministro Bolivar, mentre Gigi & Ross sono rispettivamente Luno & Sunny.