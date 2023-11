Shark 2 - L'abisso in streaming Premiere su Infinity+ per una settimana

News Streaming

Fino al 23 novembre vi aspetta in streaming su Infinity+, canale su abbonamento di Mediaset Infinity, l'action Shark 2 - L'abisso con Jason Statham, di nuovo alle prese con le minacce di terribili megalodonti, squali delle dimensioni di dinosauri! Il lungometraggio è in Premiere, cioè la sua visione fino a quella data non prevede i normali costi aggiuntivi di noleggio applicati ai film molto recenti. Shark 2 infatti è arrivato in sala nell'agosto scorso. Guarda Shark 2 - L'abisso su Infinity+

Shark 2 - L'abisso, la trama del film d'azione con Jason Statham su Infinity+

In Shark 2 - L'abisso torna il protagonista di Shark - Il primo squalo, a cinque anni di distanza. Si tratta di Jonas Taylor (Jason Statham), specializzato in salvataggi subacquei, schierato a favore dell'ambiente, nonché ormai padre adottivo di Meiying, dopo la morte di sua madre Suyin. Purtroppo l'equilibrio già precario della sua vita avventurosa sta per spezzarsi: una spedizione nella Fossa delle Marianne in compagnia di Jiuming, zio della ragazza e fondatore di un istituto oceanografico, diventa un incubo dopo l'incontro con tipi loschi. Qualcuno là sotto sta cercando di estrarre qualcosa dal fondale, e le loro scriteriate azioni liberano nelle acque due megalodonti e un kraken, mentre i nostri eroi sono intrappolati nell'oceano e cercano di risalire in superficie...



Shark 2, action e monster movie s'incontrano nel nome dello spettacolo

Diretto da Ben Wheatley, che raccoglie la regia dal Jon Turteltaub del prototipo, Shark 2 - L'abisso costruisce sempre sul ciclo di romanzi inagurato da "Meg: A Novel of Deep Terror" (1997) di Steve Alten, aumentando la posta in gioco per chiunque ami non solo il cinema d'azione, ma il classico "monster movie": si tratta del sottogenere in cui creature gigantesche seminano il panico tra l'umanità, in storie che spesso non le condannano del tutto. Pensiamo agli esempi di un King Kong o di un Godzilla. In questo videobackstage originale che vi mostriamo, Wheatley spiega la semplice ricetta di questo seguito: creature più grosse, sequenze d'azione più massicce. L'ingrediente principale rimane Jason Statham, definito da un collega la "quintessenza dello spaccaculi". Cosa desiderare di più da quello che viene descritto come un "Jurassic Park sull'acqua"?