Shake, Otello a Roma in chiave teen-drama: intervista con i protagonisti della serie RaiPlay

In arrivo su RaiPlay dal 14 aprile Shake è un teen drama che prende spunto dalle dinamiche dell'Otello di Shakespeare. Amori amicizie e rivalità nella Roma di oggi. Abbiamo incontrato in una video intervista i giovani protagonisti, Jason Prempeh, Giulia Fazzini e Damiano Gavino.

Frequentano una scuola di Roma, sono divisi in due clan, due gruppi di amici di provenienza sociale e interessi molto diversi. Sono i protagonisti della serie teen Shake, che si muove nei territori di successi recenti come Skam, ispirandosi senza arrivare a quelle vette di tragedia all'Otello di Shakespeare.

Alcuni di loro sono interessati al parkour e alla vita street, altri al maglioncino di cashmere e ai fine settimana nella giusta località al mare. Sono i protagonisti degli otto episodi, in arrivo tutti il 14 aprile su RaiPlay, di una seria scritta da Gianluca Bernardini, Carolina Cavalli e Caterina Salvadori, diretta da Giulia Gandini, italiana formata a Londra, già regista della terza stagione di Jams.

I protagonisti sono volti interessanti, alcuni già visti in successi come Mare fuori e Un Professore, altri alle prime esperienze. Vi presentiamo le nostre video interviste con tre degli interpreti principali, Jason Prempeh, Giulia Fazzini e Damiano Gavino.