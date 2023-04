Shake, il trailer dell'Otello in versione teen per RaiPlay

News Streaming

Il mondo teen fra amori e amicizie è al centro di Shake versione iper contemporanea e Young adult di Otello in una serie per Rai Play disponibile dal 14 aprile, con Jason Prempeh, Giulia Fazzini, Giada Di Palma, Alessandro Cannavà, Greta Esposito e Damiano Gavino. Ve ne presentiamo il trailer.

In arrivo sulla scia del successo di Mare fuori, da venerdì 14 aprile la nuova serie teen targata RaiPlay, Shake, racconta un gruppo di adolescenti romani fra amori, amicizie e tradimenti. Una serie ispirata all’Otello di Shakespeare. Personaggi iconici come Otello, Desdemona, Iago sono trasformati in sedicenni e diciassettenni. Non è ambientata nella Venezia del XVII secolo, ma nella Roma di oggi, in una serie in otto puntate da 25 minuti che riunisce volti nuovi o nuovissimi molto interessanti.

Fra Skam e Romeo+Giulietta, Shake è una produzione Lucky Red in collaborazione su Rai Fiction. Diretta da Giulia Gandini, scritta e creata da Gianluca Bernardini, Carolina Cavalli, Caterina Salvatori vede come protagonisti Jason Prempeh, Giulia Fazzini, Giada Di Palma, Alessandro Cannavà, Greta Esposito e Damiano Gavino.

Vi presentiamo il trailer di Shake, su RaiPlay dal 14 aprile.