Prova prova sa sa, i comici senza rete: intervista a Capatonda, Di Biase, Ferrario e Leone

Un format americano per Prime Video che presenta un Comedy show voluto e amato da Frank Matano. Prova prova sa sa è in arrivo dal 2 novembre in quattro episodi. Abbiamo intervistato i partecipanti, i comici Maccio Capatonda, Maria Di Base, Edoardo Ferrario, Aurora Leone

Un comedy show con il solo piacere di ridere e far ridere. Come se fosse poco. Non ci sono vincitori o vinti, il punteggio è solo un ulteriore gioco per il conduttore di Prova prova sa sa, Frank Matano. Più improvvisato di LOL, il nuovo comedy show prodotto da Endemol Shine Italy è in arrivo dal 2 novembre in quattro episodi su Prime Video. Una versione italiana molto adattato al nostro Paese del format originale americano Whose Line Is It Anyway?

I protagonisti sono quattro comici, lanciati senza rete in prove non concordate dal partecipe sadismo del conduttore Frank Matano. Escono tutti dalla loro zona di conforto, sono quattro professionisti molto diversi dalla risata, ognuno con un suo stile, provenienza e generazione diversa. Sono Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone.



Li abbiamo incontrati per questa video intervista rigorosamente in linea con il comedy show Prova prova sa sa.