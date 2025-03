Prime Video lancia negli USA il doppiaggio con l'IA di alcuni contenuti, per ora è un "programma pilota"

News Streaming

I nostri doppiatori e quelli europei sono da tempo sulla breccia allo scopo di arginare un'Intelligenza Artificiale usata per soppiantarli (o usarli). Prime Video ha però appena lanciato negli USA un programma "pilota" per proporre alcuni film e serie straniere minori doppiati in inglese e spagnolo latinoamericano via IA.

Appena il 27 febbraio vi avevamo rilanciato un appello dell'ANAD, Associazione Nazionale Attori Doppiatori, che ci allertava sui rischi dell'Intelligenza Artificiale che sostituisse per risparmiare il loro lavoro: non si parlava di futuro. Prime Video ha infatti appena lanciato negli USA, per ora solo in inglese e spagnolo latinoamericano un "programma pilota" per doppiare via IA dodici prodotti minori non originali, tra film e serie tv, "che altrimenti non sarebbero mai stati doppiati". Dopo le prove generali di YouTube, questo è un precedente assai più significativo.

Prime Video doppia con l'Intelligenza Artificiale dodici film e serie tv non originali

Come viene presentato questo "esperimento pilota" di doppiaggio automatico attraverso l'IA? Nel blog ufficiale di AboutAmazon si legge: "Per rendere la sua vasta libreria streaming accessibile a un'ulteriore maggiore utenza, Prime Video comincerà a offrire doppiaggio assistito dall'IA su precisi film e serie tv che altrimenti non sarebbero mai stati doppiati. Sempre di più il nostro pubblico non vede l'ora di godersi serie e film, indipendentemente da dove siano stati creati. A partire da oggi [mercoledì, ndr] il doppiaggio assistito in inglese e spagnolo latinoamericano sarà disponibile su dodici film di terze parti e serie, includendo titoli come El Cid: La Leyenda, Mi Mamá Lora e Long Lost."

Ma in pratica cosa significa? Il comunicato usa un giro di parole, che preferiamo tradurvi direttamente (ve lo traduciamo noi di persona, non l'IA): "Questo programma pilota aiutato dall'IA è un approccio ibrido al doppiaggio, in cui professionisti della localizzazione collaborano con l'IA per assicurare la qualità del risultato. I processi sostenuti dall'IA come questo, che incorporano la giusta quantità di esperienza umana, possono consentire la localizzazione per titoli che altrimenti non sarebbero accessibili alla clientela."

Al di là del controllo qualità, che onestamente ci sembra il meno per un servizio a pagamento, il modo in cui viene illustrato potrebbe anche suggerire il "campionamento" specifico di voci maschili e femminili, base del dialogo creato con l'IA. Se così fosse, bisognerebbe capire con quali modalità di ingaggio queste persone accetterebbero quella che di fatto è la cessione della propria voce ad Amazon: abbiamo l'idea che il processo sarà assai più combattuto nei paesi come Italia, Francia, Spagna, Germania e in generale dove la tradizione del doppiaggio è ben radicata.

Per ora non si toccano titoli importanti, le lingue supportate sono limitate, ma non ci si può scrollare di dosso la sensazione di un passaggio epocale.