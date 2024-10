Il sequel di Alien: Romulus e un film "segreto" di Predator in preparazione ai 20th Century Studios

News Cinema

Fede Alvarez già alle prese ai 20th Century Studios con un sequel del suo controverso Alien: Romulus, mentre Dan Trachtenberg ha terminato le riprese di Predator: Badlands e lo studio ha un altro film segreto in preparazione.

Arrivano due novità da casa 20th Century per quel che riguarda i monster movies. Oddio, la prima era prevedibile se non già nota, visto che dopo il successo di Alien: Romulus (oltre 350 milioni di dollari nel mondo) un sequel era pressoché inevitabile. Via libera o quasi dunque a un nuovo franchise, che continuerà nelle mani di Fede Alvarez, sempre con Cailee Spaeny e David Jonsson nel cast. A raccontarlo a Hollywood Reporter è stato il presidente dei 20th Century Studios, Steve Asbell, dicendo che Alvarez sta già pensando a nuove idee per il film. L'altra. forse più interessante, vede un nuovo misterioso film della serie Predator, che non è Predator: Badlands.

Alien, Predator e gli altri progetti dei 2oth Century Studios

Nell'intervista con Hollywood Reporter, Steve Asbell ha parlato dei nuovi progetti dell'ex Fox, ora di proprietà della Disney, annunciando il prequel di Master and Commander, un film di Miss Marple e Speed 3. Quanto al sequel di Alien: Romulus, questo è quanto ha dichiarato: "Non abbiamo ancora chiuso l'accordo con Fede Alvarez, ma stiamo per farlo e lui ha un'idea su cui stiamo lavorando. I due sopravvissuti, Rain e Andy (...) erano i punti di forza del film, e quindi mi sono sempre chiesto ' dove vorrebbe vederli il pubblico la prossima volta?' Sappiamo che ci saranno gli alien e momenti fantastici di horror. Ma io mi sono innamorato di quei due personaggi e voglio vedere cosa gli succede".

Per quanto riguarda invece un'altra saga, quella di Predator, Asbell ha rivelato non solo che il regista di Prey, Dan Trachtenberg, ha ultimato le riprese di Predator: Badlands con Elle Fanning, che arriverà al cinema l'anno prossimo, ma che si sta lavorando a un progetto segreto per un film della saga. "C'è un film segreto di Predator che uscirà prima di quello al cinema, ma non posso ancora parlarne", ha detto. A questo punto tutte le speculazioni sono aperte: si tratta di un film animato che farà da collante tra i due, o di un live action che andrà solo in streaming? Nell'intervista Asbell non ha escluso nemmeno un nuovo capitolo di Alien vs. Predator. Comunque di più non ha potuto e voluto dire, dunque non resta che aspettare.