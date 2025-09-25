Pokémon: la sigla usata dal dipartimento immigrazione degli USA, arriva una diffida ufficiale

News Streaming

L'ICE, cioè l'Immigration and Customs Enforcement del Dipartimento di Sicurezza degli USA, assurto alle cronache per i raid drastici degli ultimi mesi sostenuti dall'amministrazione Trump, ha pubblicato un video con arresti accompagnato dalla sigla "Gotta catch'em all" di Pokémon. La Pokémon Company ha protestato.

Avreste mai associato la celebre sigla "Gotta Catch'em All" di Pokémon agli arresti e ai raid dell'ICE, cioè l'Immigration and Customs Enforcement del Dipartimento di Sicurezza degli USA? Al di là di come la si pensi politicamente, considerando l'argomento, suona come un abbinamento un po' blasfemo, ma a quanto pare proprio l'ICE non si è fatto problemi nell'adottarlo, in un video che ha suscitato una protesta ufficiale dalla Pokémon Company: l'azienda - non troppo incredibile a dirsi - non aveva concesso alcuna autorizzazione in merito. Qui in basso l'Independent ha preservato il video incriminato.





La Pokémon Company contesta il video dell'ICE con Gotta Catch'em All

"Devi prenderli tutti", "Gotta Catch'em All", recita il tema musicale del fenomeno Pokémon, riferendosi ai mostriciattoli dai poteri speciali, collezionabili e potenziabili, in una serie di gdr che vide la luce alla fine degli anni Novanta sui Gameboy Nintendo. Difficilmente si potrebbe indicare un tormentone della cultura pop più innocuo e fantasioso dei Pokémon. L'ICE, diventato ormai proverbiale per le campagne di arresto patrocinate da Donald Trump e dalla sua amministrazione, è stato contestato negli ultimi mesi per procedure ritenute (eufemisticamente) troppo drastiche, nei riguardi degli immigrati irregolari. Nel video addirittura l'associazione ICE - Pokémon arriva a collocare foto segnaletiche di alcuni fuorilegge REALI arrestati, all'interno delle schede Pokémon che normalmente inquadrano ciascun piccolo essere. Sembrerebbe uno scherzo di cattivo gusto, o addirittura una satira di sinistra di grana grossa, invece arriva direttamente dalla fonte. La Pokémon Company non ha potuto che prendere le distanze da un uso così cinico del suo marchio: "Siamo a conoscenza di un recente video postato dal Dipartimento di Sicurezza Nazionale, che include immagini e parole associate al nostro brand. La nostra compagnia non è stata coinvolta nella creazione o distribuzione di questo contenuto, non è stato concesso un permesso per l'uso della nostra proprietà intellettuale."