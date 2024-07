Olimpiadi 2024, anime sportivi gratis su Crunchyroll, per tante discipline!

News Streaming

La piattaforma streaming Crunchyroll, votata agli anime, offrirà per un periodo di tempo limitato la visione di diverse serie dedicate a varie discipline sportive, in occasione delle Olimpiadi 2024. Un modo per scoprire questo sottogenere dell'animazione giapponese, con interruzioni pubblicitarie ma senza necessità di abbonamento.

Mentre Blue Lock - Il film: Episodio Nagi è in sala per conto di Sony e Eagle Pictures, Crunchyroll annuncia un'iniziativa promozionale interessante, a ridosso delle Olimpiadi 2024: sarà resa gratuita sulla piattaforma streaming la visione di alcune serie anime dedicate al mondo degli sport. Come forse saprete o ricorderete, la storia sportiva è un sottogenere molto diffuso tra i manga e gli anime, e di recente abbiamo visto al cinema anche HAIKYU!! - La battaglia dei cassonetti (e The First Slam Dunk, distribuito però da Anime Factory). L'iniziativa Crunchyroll si baserà solo sul modello AVOD, non rendendo quindi obbligatorio alcun abbonamento.

Crunchyroll, le serie anime sportive gratuite per le Olimpiadi 2024