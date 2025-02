Oceania 2, una data per lo streaming su Disney+ del sequel animato

News Streaming

Mentre i fan aspettano l'adattamento dal vero del primo capitolo, l'animato Oceania 2, grandemente apprezzato al boxoffice mondiale, ha una data ufficiale per lo sbarco in streaming su Disney+.

Oceania 2 sta per cominciare la sua corsa su Disney+, con una data ufficiale: il film di animazione arriva sulla piattaforma forte di un percorso trionfale al botteghino, forse al di là delle aspettative, aiutato da una mossa azzardata sul piano produttivo, ma che ha pagato, biglietti staccati alla mano. L'accoglienza che il pubblico ha riservato alle nuove avventure di Vaiana spiana facilmente la strada a un ulteriore sequel, nonché al rifacimento dal vero con Dwayne Johnson / Maui in carne e ossa, al cinema nel luglio 2026.



Oceania 2: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film d'animazione Disney - HD

Oceania 2 su Disney+ in streaming da marzo

Oceania 2 sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire dal 12 marzo. Il lungometraggio diretto da David G. Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller non era nato originariamente come film per le sale. I Walt Disney Animation Studios erano infatti al lavoro su una miniserie animata ad alto budget, sulla scia di opere come Baymax! e Zootropolis+: sono stati i vertici dell'azienda, in accordo con gli autori, a virare in corsa, annunciandolo a sorpresa nemmeno un anno prima dell'uscita al cinema nel novembre 2024. La scommessa si è rivelata a dir poco centrata: secondo il Los Angeles Times il film è costato sui 150 milioni di dollari (quindi meno degli usuali 200 delle produzioni animate Disney-Pixar), raccogliendo in tutto il mondo incassi per 1.053.460.000 dollari (fonte Boxofficemojo), numeri superiori all'esito mondiale del primo Oceania nel 2016 (643.330.000).

Un terzo capitolo è già ufficiosamente in cantiere, come annuncia peraltro la scena post-credits di questo secondo atto, mentre nel luglio 2026 vedremo al cinema il remake dal vero del primo, un Oceania con Dwayne Johnson in carne e ossa, nei panni del Maui al quale ha sempre dato la voce nell'animazione.

La storia di Oceania 2 si ambienta tre anni dopo le vicende del primo film, e segue Vaiana alle prese con una maledizione da spezzare, in compagnia di un equipaggio di amici improvvisato... e naturalmente con il prezioso aiuto del semidio Maui. Guarda anche Oceania 2, il regista: "Vaiana ha ancora spazio per crescere come persona", la nostra video intervista