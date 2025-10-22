TGCom24
News Streaming

No Other Land: dove e quando vederlo in Streaming e Home Video

3

No Other Land, il film vincitore del Premio Oscar 2025 come miglior documentario, realizzato dal collettivo israelo-palestinese formato da Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham e Rachel Szor, sarà disponibile dal 5 novembre in streaming e in Home Video grazie a CG Entertainment e Wanted.

No Other Land: dove e quando vederlo in Streaming e Home Video

Grazie a CG Entertainment e Wanted No Other Land sarà finalmente disponibile in streaming on demand e in Dvd e dal 5 novembre.

Il film diretto dal colletivo israelo-palesinese composto da Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham e Rachel Szor sarà disponibile per il mercato italiano in Dvd su cgtv.it e nei migliori store e in streaming on demand sulla piattaforma CG TV Streaming e su tutte le principali piattaforme, Prime Video, Apple Tv, Google Tv, Youtube, Chili TV, Rakuten, Infinity e Tim Vision.

Ci sono film che non si limitano a raccontare una storia, ma ci costringono a guardare il mondo con occhi diversi. No Other Land è uno di questi. Presentato e premiato nei principali festival internazionali (ha vinto il Premio Oscar® come Miglior Documentario), No Other Land nasce da una collaborazione rara e preziosa tra attivisti palestinesi e israeliani. Attraverso un linguaggio cinematografico essenziale e profondamente umano, il film racconta la distruzione del villaggio di Masafer Yatta, in Cisgiordania, e la resistenza quotidiana di chi lotta per il diritto alla propria terra e alla propria esistenza. Girato nell’arco di cinque anni, No Other Land unisce testimonianza diretta e riflessione etica, facendo emergere una verità che supera ogni frontiera politica: quella della solidarietà tra le persone, anche nei luoghi dove sembra impossibile.

