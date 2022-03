Netflix contro la condivisione delle password: un test a pagamento

News Streaming

Per combattere il fenomeno della condivisione della password dello stesso account da persone in case diverse, Netflix ha avviato un programma sperimentale per allargare a modico pagamento la propria sottoscrizione a utenti in altre case.

Per Netflix lo spontaneo fenomeno della condivisione delle password con amici e parenti, che non pagano la sottoscrizione, ha sempre avuto due risvolti della medaglia: pur essendo una pratica scorretta, ha contribuito alla popolarità e alla diffusione della piattaforma. In un'ottica però di guadagni in crescita, i vertici dell'azienda stanno cercando in diversi modi di aggirare il problema: è in corso un test in Perù, Cile e Costa Rica, come ci racconta Variety. Leggi anche Netflix anche a prezzo ridotto con pubblicità, come Disney+? La risposta ufficiale

Netflix, il test per la condivisione della password a pagamento

Per ora soltanto in Perù, Cile e Costa Rica, Netflix sta per avviare un programma sperimentale che permette a un massimo di due utenti diversi da quelli ai quali l'account Netflix è legato di usare legalmente la password altrui, previo pagamento di un sovrapprezzo (in Costa Rica è di 2.99 dollari mensili per utente aggiuntivo). In sostanza si tratterebbe di un'estensione dell'account, che rimane legato a chi l'ha sottoscritto. Quando si accederà all'account con un apparecchio al di fuori della casa di chi paga l'abbonamento, Netflix potrebbe richiedere l'invio di un codice di verifica prima di autorizzarlo.

Assieme a questa che per ora è una modalità sperimentale, non necessariamente estesa a tutto il mondo, Netflix sta anche mettendo a punto una procedura per creare facilmente proprio un account completamente indipendente a partire da un profilo utente. Chengyi Long, responsabile dell'innovazione di Netflix, ha così commentato la necessità di questi esperimenti:

Abbiamo sempre reso facile alle persone che vivono insieme condividere il loro account Netflix, con feature come i profili separati o gli stream multipli nei nostri piani Standard e Premium. Da un lato queste cose si sono rivelate immensamente popolari, dall'altro hanno creato una certa confusione sul quando e sul come Netflix si possa condividere. Il risultato è che gli account vengono condivisi tra case diverse, con un impatto sulla nostra possibilità di investire in nuovi grandi film e serie per i nostri membri.