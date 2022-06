Netflix annuncia il nuovo film degli autori di Klaus e altri progetti animati

News Streaming

L'impegno di Netflix nel settore animazione fortunatamente, pur ridimensionato nelle ultime settimane dopo alcuni tagli al personale, conferma nell'immediato futuro l'arrivo di quattro film animati e quattro serie tv originali: tra questi il nuovo lungometraggio in 2D degli autori del gioiello Klaus e la serie Mermaid Magic di Iginio Straffi, creatore delle Winx.

Netflix, i nuovi film di animazione originali in arrivo

Non nascondiamo che la perla di questa serie di annunci riguardanti le produzioni animate originali Netflix è per noi Ember (del quale vedete in alto un bozzetto): si tratta del nuovo lungometraggio di animazione diretto da Sergio Pablos, che ha già salvato l'animazione a mano libera di tradizione disneyana col bellissimo Klaus. Realizzato dai suoi SPA Studios, sarà la storia di un giovane di nome Dikika, che intraprende un viaggio per raggiungere un vulcano: l'umanità deve scoprire il fuoco... e la scintilla che salverà la sua tribù è proprio lì!

Due le produzioni dedicate al Natale: Scrooge - A Christmas Carol (con data prevista d'uscita dicembre 2022) e That Christmas: nel primo caso il film di Stephen Donnelly adatta il classico di Charles Dickens con canzoni curate dal mitico paroliere Leslie Bricusse, con produzione affidata alla Timeless Films. That Christmas invece si basa sulla serie di libri per bambini scritti dal celebre sceneggiatore inglese Richard Curtis, creatore di Love Actually, Mr. Bean e Quattro Matrimoni e un Funerale. Diretto da Simon Otto, già character designer di Dragon Trainer, il film scritto dallo stesso Curtis intreccia più storie legate al Natale, senza dimenticare ovviamente Babbo e - citiamo testualmente - "un numero enorme di tacchini". Produce la Locksmith Animation di Ron - Un amico fuori programma.

Sembra poi molto buffo un film animato ancora senza titolo ma diretto dallo Steve Box ex-Aardman (dove ha lavorato su Wallace & Gromit): la SUPERPROD Animation racconterà di una banda di gatti randagi capitanata da Tibbles, specializzata in rapine fantasiose ma poco remunerative. L'unico modo di migliorare la situazione sarà fingersi animali domestici per il colpo della vita.





Netflix, le nuove serie animate originali in arrivo

Iginio Straffi, nostrano creatore delle Winx con la sua Rainbow/Bardel, in collaborazione con lo sceneggiatore Rich Burns di Spirit: Avventure in libertà, presenterà Mermaid Magic: una serie animata originale Netflix dove l'adolescente sirena Merlinda lascia il suo mondo sotto il mare, per cercare sulla terraferma una magia in grado di salvare il mondo.





Bad Dinosaurs della Snafu Pictures è una serie coprodotta tra Regno Unito e Spagna, dove si segue una comica peregrinazione di una famiglia di tirannosauri nella preistoria. Dirige Simone Giampaolo, con la collaborazione dell'animatore web Joel Veitch e la produzione dietro la serie Love, Death & Robots.

Si ispira invece alle graphic novel parodistiche di Emile Bravo la serie francese I Sette Orsi, dove l'Animation Studio Folivari racconta le malefatte dei plantigradi del titolo, mentre si trovano in circostanze che richiamano le fiabe più classiche.

Wereworld, realizzato invece in Inghilerra dalla Lime Pictures e dalla Jellyfish Pictures, è una serie fantasy in CGI, incentrata sulle avventure del neomaggiorenne Drew Ferran, che scopre di appartenere a una stirpe di lupi mannari, destinato a diventarne il sovrano: non è molto motivato, ma c'è una tirannia in corso... Il cartoon è basato sulla saga omonima di romanzi scritti da Curtis Jobling.