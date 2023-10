Nasce la Streaming Innovation Alliance: Netflix, Paramount, Disney, Universal e altri formano un gruppo di lobbying

News Streaming

La lobby Streaming Innovation Alliance è appena stata fondata da alcuni attori del settore, come Netflix, Universal, Warner Bros., Disney, Paramount. Con quale scopo?

Variety ci riporta che è stata appena fondata la Streaming Innovation Alliance, una lobby dei principali finanziatori di prodotti audiovisivi americani on demand, con qualche importante defezione: tra i fondatori ci sono major come Netfix, Disney, Paramount, Warner Bros. Discovery e Universal. Come ogni lobby, l'associazione farà pressioni sui politici per ottenere legislazioni che ne favoriscano l'attività.

La Streaming Innovation Alliance, fondatori e consiglieri

La Streaming Innovation Alliance, che si è data anche un sito web di riferimento, avrà come consiglieri due politici veterani, esponenti di entrambi gli schieramenti (com'è utile per il tipo di attività di lobbying che dovrà mandare avanti): il repubblicano Fred Upton, da 36 anni nella Camera dei Rappresentanti, e il democratico Mignon Clyburn, già capo della Commissione federale per le comunicazioni. Lo scopo generale è "promuovere gli interessi dei soggetti coinvolti presso i politici e il governo". Nello specifico, dalle parole di Upton e Clyburn:

UPTON: L'ascesa di nuovi servizi streaming innovativi è una storia di successo americano che dovremmo celebrare e incoraggiare, non intralciare con regole obsolete e dannose, progettate per modelli di business, prodotti e tecnologie completamente diverse. [...] CLYBURN: I servizi di streaming hanno aperto una nuova era di progresso per la diversità della programmazione, che porta storie significative e opzioni di visione a comunità storicamente sottoservite, aprendo a tempo di record porte professionali per la gente di colore, che le ha viste chiuse per decenni. Ogni politica che affossi lo streaming volterebbe le spalle all'orologio di questo processo vitale.

Presentandosi, la Streaming Innovation Alliance ha comunicato che, stando a un sondaggio, il 70% degli elettori e delle elettrici registrate vedono di buon occhio in generale la proposta streaming, con picchi presso le persone più giovani e di colore. Quasi il 50% a quanto pare teme che in futuro le piattaforme possano raccogliere più dati o essere sorvegliate nei contenuti che propongono, compromettendone l'indipendenza.

La SIA è stata fondata da AfroLandTV, America Nu Network, BET+, Discovery+, For Us By Us Network, Max (Warner Bros.), the Motion Picture Association, MotorTrend+, Netflix, Paramount+, Peacock (Universal), PlutoTV, Telemundo, TelevisaUnivision and Vix, Vault e Walt Disney Co. È la prima volta che soggetti anche in concorrenza fanno squadra in questa maniera. Grandi assenti sono però Apple, Amazon, YouTube e Roku.