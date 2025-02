Misteri dal profondo con Miles Teller e Anya Taylor-Joy batte Wolfs con Pitt e Clooney, debutto record su Apple TV+

News Streaming

Misteri dal profondo, film mix di generi diretto da Scott Derrickson e interpretato da Miles Teller e Anya Taylor-Joy, ha registrato un debutto record su Apple TV+, battendo persino la partenza di Wolfs con George Clooney e Brad Pitt.

Non capita spesso di comunicare record di visualizzazioni per un film originale in streaming su Apple TV+: la piattaforma non si celebra con la stessa frequenza di Netflix e Disney+, e non è altrettanto popolare nelle graduatorie del settore, almeno per quanto riguarda la quantità. Sulla sua qualità media superiore alla concorrenza molti concordano, per cui fa piacere segnalare una piccola sorpresa: il film action-fantastico-romantico Misteri dal profondo (The Gorge), interpretato da Miles Teller e Anya Taylor-Joy, collocato sul servizio a San Valentino, ha segnato il record per il debutto di un film Apple Original. Persino Brad Pitt e George Clooney sono stati sorpassati.



Misteri dal Profondo: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film con Miles Teller, Anya Taylor-Joy e Sigourney Weaver - HD

Misteri dal profondo, la trama e il successo del film di Scott Derrickson

Misteri dal profondo vede Anya Taylor-Joy e Miles Teller nei panni di due mercenari: vengono segretamente reclutati per fare la guardia, ciascuno su una sponda opposta, a un abisso inquietante e nebbioso, con il compito di impedire a qualsiasi cosa si trovi lì sotto di salire in superficie. La curiosità si trasfomerà presto in un'emergenza quasi-horror, mentre tra i due scocca a distanza la scintilla. Il lungometraggio della Skydance è scritto da Zach Dean e diretto da Scott Derrickson, che dopo il primo Doctor Strange ha chiuso la sua collaborazione con i Marvel Studios per divergenze creative.

Riguardo ai numeri, Apple riferisce che Misteri dal profondo è diventato il più potente debutto su Apple TV+ per un film, tanto che da un weekend all'altro ha imbarcato l'80% di nuova utenza, seminando Wolfs di qualche tempo fa, pur capitanato da star di primo calibro come George Clooney e Brad Pitt. Comprensibilmente felice il responsabile di Apple Original Films, Matt Dentler: "È stato entusiasmante per noi alla Apple vedere il pubblico mondiale reagire in modo così esteso al mondo indimenticabile, originale e inventivo che Scott ha creato. Imbarcarci con i nostri soci alla Skydance in questa corsa immensamente divertente, che miscela i generi, è stata una gioia assoluta, aspettiamo che anche più fan scoprano la magia delle accattivanti performance di Miles e Anya".