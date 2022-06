Mediaset Infinity, le novità di giugno 2022 in streaming: cinema su Infinity+, serie e programmi

News Streaming

A giugno 2022 in streaming su Infinity+ le Premiere di La scuola cattolica e Una famiglia vincente - King Richard, mentre su Midnight Factory arriva l'horror La Abuela, oltre a tutti i programmi gratuiti di Mediaset Infinity.

Cosa ci riserva il giugno 2022 su Mediaset Infinity? Dividiamo l'offerta tra i contenuti disponibili in streaming gratuitamente sulla piattaforma, e quelli che dipendono dall'abbonamento mensile a Infinity+ o ai vari canali tematici disponibili. Scopri Mediaset Infinity

Mediaset Infinity, l'offerta gratuita di giugno

I contenuti tv visionabili gratis su Mediaset Infinity a giugno 2022 sono essenzialmente serie tv, con una soap opera in partenza. Quest'ultima è Un altro domani, storia parallela di due donne in due epoche diverse: Carmen, che sbarca nella colonia spagnola della Guinea Equatoriale negli anni Cinquanta, e Julia, sua nipote, che a trent'anni vive nella Spagna odierna.

È inoltre in arrivo sulla piattaforma la quarta stagione di New Amsterdam, dove il medico Max Goodwin dovrà decidere se seguire o meno la sua amata Helen a Londra. Continuano le avventure di Chicago Fire con la nuova stagione (con la new entry Gianna Mackey che prende il posto di Emily Fosster), nonché quelle di Chicago P.D. (ottava stagione, dove Doyle, accusato di razzismo, sembra essere coperto dal team) e Chicago MED (sesta stagione, dove si parla di pandemie).

Le premiere di giugno 2022 su Infinity+ e l'horror di Midnight Factory

Le Premiere della sezione a pagamento Infinity+ sono occasioni per tutti gli abbonati di vedere film molto recenti, senza pagare i normali costi aggiuntivi del noleggio: le "finestre" sono aperte per una sola settimana, quindi è il caso di cogliere l'attimo!

Il terribile delitto del Circeo viene raccontato nello spietato La scuola cattolica di Stefano Mordini (in Premiere dal 3 al 9 giugno). Dal 10 al 16 giugno tocca a un ben diverso cartoon per i più piccoli: Viaggio ad Altrove: Scooby-Doo! incontra Leone il Cane Fifone. Il quarto capitolo di una saga cyberpunk molto amata prende invece vita in Matrix: Resurrections, in Premiere dal 17 al 23 del mese. Una famiglia vincente - King Richard, disponibile dal 24 al 30 giugno, è una storia vera resa ormai celebre dall'Oscar come miglior attore protagonista vinto da Will Smith, nel ruolo del padre delle sorelle tenniste Willams.

Sul channel Midnight Factory dal 16 giugno sarà invece visionabile l'horror La Abuela - Legami di Sangue, nel quale la modella Susana è costretta a lasciare Parigi per tornare a Madrid, per assistere sua nonna Pilar che ha avuto un ictus. Un ritorno che si tramuterà in un incubo.. Guarda La scuola cattolica su Infinity+ Guarda Matrix Resurrections su Infinity+ Guarda Una famiglia vincente - King Richard su Infinity+ Una Famiglia Vincente - King Richard: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Mediaset Infinity, il giugno 2022 negli altri abbonamenti

Su Juventus TV dal 21 giugno sarà disponibile Juventus - Brescia del 1987, ultima partita del grande Michel "Le Roi" Platini. A partire dal 12 giugno, con ogni nuovo episodio pubblicato di domenica, su Starzplay ci sarà Becoming Elizabeth, serie tv storica sulla sovrana d'Inghilterra Elisabetta I (1533-1603). MGM giocherà invece la carta di un film sequel di un lungometraggio amato da molti: Be Cool è il seguito di Get Shorty e vede ancora John Travolta nei panni del gangster Chili Palmer, che si dà alla musica. Su Moonbug Kids prosegue la serie animata destinata ai bimbi in età prescolare, Cocomelon, con ventiquattro nuovi episodi di filastrocche, giochi e lezioni interessanti disponibili nel corso del mese.

Su Crime+Investigation Play dal 1° giugno Matteo Caccia racconta "cold cases" in "Mostri senza Nome - Milano", avvalendosi di materiale d'archivio. Beppe Severgnini e Raffaele Di Placido conducono invece su History Play la serie "L'Italia delle Navi", dove si narra il nostro paese usando il mare come punto di vista privilegiato.

Su Blaze Play prosegue la ricerca di oggetti rari e preziosi tra quintali di ciarpame da parte di Mike e Frank in "A caccia di tesori", in un'America passata incessantemente a setaccio! Scopri Mediaset Infinity