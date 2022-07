Mediaset Infinity, in streaming le novità di luglio 2022: cinema su Infinity+ in Premiere, serie e programmi

News Streaming

A luglio 2022 in streaming su Infinity+ sono previste le Premiere di Me Contro Te - Il film: Persi nel tempo e Sulle nuvole, la musica di Battiti Live, l'horror Monstrous (nell'abbonamento a Midnight Factory).

Cosa ci riserva Mediaset Infinity nel luglio 2022? Come facciamo sempre, dividiamo i contenuti disponibili in streaming tra quelli visionabili gratuitamente sulla piattaforma e quelli che richiedono un abbonamento mensile a Infinity+ o agli altri canali tematici ospitati nella grande famiglia Mediaset.

Mediaset Infinity, l'offerta gratuita di luglio

Documentari, musica e serie tv caratterizzano l'offerta gratuita di Mediaset Infinity nel luglio 2022. Gli animali che lottano per il futuro della propria specie sono i protagonisti di Dynasties 2 - L'avventura della vita, documentari di David Attenborough. Dal 28 giugno sarà possibile rivedere l'evento musicale per beneficenza Love MI, svoltosi a Milano, al quale hanno preso parte Fedez, J-Ax, Tananai, Mara Sattei, Dargen D'Amico, Miss Keta, Ghali e altri.

È estate e non potrà mancare un altro appuntamento musicale, quello con Battiti Live, presentato da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci al ritmo delle hit dell'estate, sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani. In estate inoltre Mediaset Infinity proporrà degli Speciali con i momenti migliori delle appena terminate stagioni di Scherzi a parte, Tú Sí che Vales e Le Iene.

Prosegue poi la serie FBI - Most Wanted, ideata Dick Wolf (il creatore di Law & Order), qui alla seconda stagione: Julian McMahon rimane al timone della Fugitive Task Force, per dare la caccia ai fuggitivi più pericolosi. A luglio arriva invece alla settima stagione DC's Legends of Tomorrow, dove Sara Lanec e Ava Sharpe si ritrovano a Odessa in Texas, ancora nel 1925, dopo aver salvato la Terra da un'invasione aliena.

Chi ama le soap potrà poi tuffarsi nei drammi di Terra Amara, al suo debutto: l'amore di Yılmaz e Züleyha è tormentato. I due non possono convolare a nozze, perché devono nascondere la propria identità: Yılmaz ha infatti ucciso qualcuno per proteggere dagli abusi la povera Züleyha.

Le premiere di luglio 2022 su Infinity+, i cofanetti e l'horror di Midnight Factory

Nella sezione a pagamento Infinity+ le Premiere sono le settimane in cui film molto recenti possono essere visionati dagli abbonati senza i costri aggiuntivi di noleggio: la finestra dura appunto solo sette giorni, quindi pronti ad approfittarne!

Dall'8 al 14 luglio Luì e Sofì, i miti dei bambini, tornano in un'avventura epica, Me Contro Te - Il film: Persi nel tempo: si tratta del terzo lungometraggio per le avventure fiabesche, musicali e supercolorate della coppia diventata una vera celebrità di YouTube per i più piccoli.

Me contro Te Il Film - Persi nel Tempo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD





Dal 22 al 28 luglio Sulle nuvole è invece un dramma romantico diretto e in parte scritto dal cantautore Tommaso Paradiso: la storia racconta proprio di un cantante, Nic Vega (Marco Cocci), che in crisi d'ispirazione decide di tornare alle sue origini, andando alla ricerca del suo grande amore, Francesca (Barabara Ronchi). Lei però ormai ha una vita tutta sua...

Sulle Nuvole: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Chi ha l'abbonamento a Infinity+ può invece già guardare in qualsiasi momento il documentario QT8: Quentin Tarantino - The First Eight e una collection dedicata all'autore, da Pulp Fiction a C'era una volta... a Hollywood. In materia di cofanetti, chi ami gli horror, i videogiochi e anche il cinema, potrà combinarli tutti in un binge watching della saga di Resident Evil con Milla Jovovich, comprendente tutti e sei i capitoli cinematografici che l'hanno vista protagonista, fino a Resident Evil: The Final Chapter.

In materia di orrore, segnaliamo che il canale Midnight Factory presenterà dal 29 luglio Monstrous, interpretato da Christina Ricci, nei panni di una donna che, col suo piccolo figlio di sette anni, fugge da un uomo violento. Riparerà in un luogo che nasconde una minaccia persino peggiore.

Mediaset Infinity, cosa offrono gli altri abbonamenti per luglio 2022

Su Starzplay dal 10 luglio la serie The Girl From Plainville narra la storia vera di un'istigazione al suicidio tramite sms. Basata su un articolo pubblicato su Esquire, è una serie limitata interpretata da Elle Fanning (Michelle Carter), Chloë Sevigny (Lynn Roy), Colton Ryan (Conrad “Coco” Roy III) e Cara Buono.

Su Juventus TV, il 27 e il 31 luglio sarà possibile vedere Juventus-Barcellona e Juventus-Real Madrid, per il Soccer Champions Tour.

Su MGM c'è invece Sylvester Stallone, protagonista, regista e interprete di Rocky Balboa, che nel 2006 segnò il grande ritorno del suo personaggio iconico per più di una generazione.

Arpo è un robot che, persa la funzione di arma dopo il raggiungimento della pace mondiale, è ora un affettuoso e premuroso babysitter! Le sue avventure sono su Moonbug Kids.

Crime+ Investigation Play indaga invece sullo Scandalo di Rignano Flaminio, quando una denuncia di un genitore alla Caserma dei Carabinieri di Bracciano fece partire un'indagine sulla scuola materna Olga Rovere... Investiga anche Blaze Play, che dal 15 luglio presenta la serie I megadisastri dell'ingegneria, un approfondimento sulle cause dei peggiori disastri ingegneristici avvenuti nel mondo.

Su Blaze Play infine dieci concorrenti affrontano la minaccia di un orso grizzly per sopravvivere e vincere i 500.000 dollari in palio, in Alone: Grizzly Mountain.

