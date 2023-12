Mediaset Infinity, a dicembre 2023 in streaming torna Zelig, parte Interrupted, prosegue la Champions League

News Streaming

A dicembre 2023 Mediaset Infinity offre gratis il ritorno del cabaret Zelig con Claudio Bisio, la nuova serie turca Interrupted e una rassegna cinematografica a tema natalizio, mentre proseguono gli appuntamenti calcistici, tra Champions League e Coppa Italia.

Nel dicembre 2023 la piattaforma Mediaset Infinity presenta in streaming l'usuale quantità di contenuti gratuiti, tra serie tv, film e programmi disponibili anche in tv su Italia 1 o Canale 5. L'offerta gratuita è potenziata e affiancata dai canali tematici su abbonamento, accessibili dalla stessa piattaforma: il più importante è Infinity+ che copre il cinema (fino al 4K), ma anche serie e precisi eventi sportivi, con Premiere settimanali di film molto recenti, senza costi aggiuntivi di noleggio. Altri canali tematici su abbonamento sono MGM+, Moonbug Kids, Crime+Investigation Play, Juventus TV, History Play e Midnight Factory, interamente dedicato al mondo dell'horror.

Mediaset Infinity, l'offerta gratuita del dicembre 2023

Grande ritorno in tre serate per il cabaret Zelig, presentato da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: la storica coppia di conduttori sarà al centro del divertente "circo comico" ogni giovedì su Mediaset Infinity e Canale 5.

Prosegue Io Canto Generation presentato da Gerry Scotti ogni mercoledì su Canale 5 e Mediaset Infinity, dove i giovanissimi continuano a sfidarsi nella gara di canto, preparati dai coach Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, giudicati da Al Bano, Orietta Berti, Michelle Hunziker e Claudio Amendola.

Per quanto concerne il Grande Fratello, a dicembre la programmazione raddoppierà, perché il sabato di Canale 5 si aggiungerà al consueto lunedì. Alfonso Signorini continua a condurre l'osservatorio sul confronto tra gli abitanti della Casa, insieme alle opinioniste Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Da non dimenticare il GF Party, dove Andrea Dianetti e Annie Mazzola vanno dietro le quinte del programma, ogni lunedì alle 20:30.

"Chi è senza peccato scagli la prima pietra", come suggerisce la citazione biblica del Ciao Darwin 9 - Giovanni 8, 7 di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ogni venerdì in prima serata su Canale 5 e Mediaset Infinity, dove sono disponibili anticipazioni.

Lo sport vive della Champions League 2023/2024: la sesta e ultima giornata dei gironi prevede lo scontro, su Canale 5 e Mediaset Infinity martedì 12 dicembre, tra l'Inter e la Real Sociedad, allo stadio Meazza. In palio c'è il primo posto del girone. Su Mediaset Infinity e Infinity+ (martedì 12 e mercoledì 13 dicembre) sono poi disponibili tutte le altre partite del martedì e le migliori sette del mercoledì, ricordando che Champions League Live condotto da Alberto Brandi e Benedetta Radaelli si occupa di highlights e riflessioni sui match appena conclusi.

La Coppa Italia 2023/2024 è agli ottavi, mentre si sfidano Inter, Napoli, Milan e Juventus, insieme a tutte le altre squadre. In esclusiva su Canale 5, Italia 1 e Mediaset Infinity, dal 5 dicembre al 4 gennaio, saranno visionabili le otto sfide, commentate poi in Coppa Italia Live, condotto da Monica Bertini.

In zona fiction, partirà dal 15 dicembre in esclusiva su Mediaset Infinity la nuova serie turca Interrupted - L'amore incompiuto, dove il giornalista Ozan sta per sposare la collega Elif, prima che un terribile evento li separi. Anche tutti gli episodi di Escándalo - Storia di un'ossessione saranno disponibili in esclusiva sulla piattaforma, presentando il drammatico epilogo di questo intreccio romantico, portato sullo schermo da Alexandra Jiménez e Fernando Líndez. Le traversìe della famiglia Yaman continuano invece nei nuovi episodi di Terra amara, ogni domenica in prima serata su Canale 5 e naturalmente su Mediaset Infinity.

Se il vostro cuore batte per l'anime, la sezione Animazione Made in Japan metterà a disposizione tutti gli episodi di Lovely Sara, gratis su Mediaset Infinity. Tratta dal classico "La piccola principessa" di Burnett, ha per protagonista Sara, un'eroina dal fascino sempreverde.

È Natale, e si festeggerà con la rassegna cinema "Film sotto l'albero", con l'offerta gratuita in streaming di film come Il Primo Natale con Ficarra & Picone, Tolo Tolo di Checco Zalone, Il Peggior Natale della mia Vita con Fabio De Luigi e La Banda dei Babbi Natale con Aldo, Giovanni & Giacomo.

Le premiere di dicembre 2023 su Infinity+

Con la parola "Premiere" s'intendono finestre di sette giorni per tutti gli abbonati al canale Infinity+ di Mediaset Infinity, durante le quali è possibile guardare lungometraggi da pochissimo passati al cinema ma senza pagare i normali costi aggiuntivi di noleggio. Il mese di dicembre offre Premiere dedicate a Barbie (dal 1° al 7), The Flash (dall'8 al 14), Shark 2: L'abisso (dal 15 al 21), Blue Beetle (dal 22 al 28) e The Nun II (dal 29 dicembre al 4 gennaio).