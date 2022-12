MasterChef Italia pronto a stupire con la sua identità e nuove contaminazioni: su NOW la nuova stagione

News Streaming

Tutto quanto dovete sapere sulla nuova stagione del cooking show che ha cambiato il racconto della cucina in televisione. MasterChef Italia torna per la nuova edizione, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, insieme al trio iconico di chef giurati e conduttori composto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Le sagome sono sempre quelle, ormai iconiche come un logo. Sono diversi, magari opposti, eppure sempre più affiatati. Sono un trio che, senza volontà di essere blasfemi, potremmo definire una vera trinità dei fornelli, sono i tre cuochi giurati e conduttori superstar al timone anche quest’anno, per la quarta volta, di MasterChef Italia: sono Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

La nuova stagione è pronta a partire da giovedì 15 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW . Anche quest’anno MasterChef Italia – cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy – partirà coi Live Cooking, sfida che renderà particolarmente adrenalinici i primi due episodi. Una gara cruciale per entrare nella Masterclass, fra i venti concorrenti ufficiali di quest’anno in lotta per il titolo di miglior cuoco amatoriale d’Italia. Chi erediterà il titolo vinto lo scorso anno da Tracy Eboigbodin, cameriera di Verona?

Le prime puntate saranno l’occasione giusta per imparare a conoscere i concorrenti di quest’anno, il loro carattere, i punti di forza e l’idea di cucina che sottometteranno al giudizio dei giurati, inflessibile ma anche pieno di umanità e spesso esilarante. Come di consueto, tre sì convinti equivalgono a un ingresso diretto nella Masterclass, mentre con due si imbocca la via più ardua delle Sfide, orientate a mettere in luce le abilità tecniche in cucina.

Una volta completata la classe della nuova edizione di MasterChef Italia, il meccanismo sarà quello noto e consolidato, costituito dalle Mystery Box, poi dagli spiazzanti Invention Test, dai tanto temuti Pressure Test e dalle prove a sorpresa e molto selettive degli Skill Test. Da non perdere le prove in esterna, escursioni in giro per l’Italia (e non solo), sul territorio e nelle cucine più prestigiose. Due squadre si formano e si sfidano, mettendo in luce fragilità e punti di forza, oltre alla personalità di ogni partecipante.



Il segreto di MasterChef Italia è l’affiatamento fra i tre chef giurati. “Noi ormai siamo tre amici”. Lo dice con un sorriso sornione Bruno Barbieri, che spesso viene preso in giro dagli altri per la sua inflessibilità, mentre Giorgio Locatelli è il lord inglese. Entrambi subiscono le proverbiali pacche sulle spalle di Antonino Cannavacciuolo. Insomma, i tre chef giurati sono una squadra, tanto che il segreto del successo del programma è sempre più costituito dal clima sereno fra di loro, capaci di alternare severità e spensieratezza fra di loro ma anche con i concorrenti.

Le novità della nuova stagione

Largo ai giovani. Così i tre chef sintetizzano una tendenza degli ultime edizioni e che ci attende ancora di più quest'anno e riguarderà concorrenti ma anche ospiti, con una presenza assolutamente paritaria fra uomini e donne e sempre più diversità, sia di provenienza e culturale che a livello di proposta culinaria, contaminazioni fra sapori e ingredienti diversi che non può che contribuire a un nuovo dinamismo nella cucina italiana. Se la formula è confermata e di successo, non mancheranno sorprese e novità. Ci saranno nuove prove, con l’annunciata presenza di un commissario esterno durante gli Skill Test con commissario esterno. Come spiega Barbieri, “non dimentichiamoci che siamo un programma di cucina, serve un ulteriore controllo in più su quello che noi tutti facciamo”.

Quest’anno ci saranno poi ancora più contaminazioni da ogni parte del mondo, creando una mix fra prodotti e ingredienti italiani e di altre parti del mondo. “Una bella fusione”, come la definisce Cannavacciuolo, fresco di terza stella Michelin, che aggiunge come “il programma rappresenti un percorso di crescita anche per noi. Concorrenti e ospiti portano ingredienti mai usati prima, così possiamo assaggiarli e provarli. È un allenamento continuo, io stesso ho inserito in menù un tipo di cottura del riso provato in una puntata di MasterChef”.

Un programma molto attento alle tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, che promuove il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. Quest’anno, perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione Food Waste Management System da Bureau Veritas, presente a livello globale e accreditata da oltre 60 organismi internazionali, leader di livello mondiale nell’offrire servizi di verifica, certificazione e audit in ambito Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale.



Gli ospiti di quest’anno

E ancora, anche quest’anno, tanti guest tra chef stellati e ospiti internazionali che sottoporranno i cuochi amatoriali alle prove più insidiose: tra gli altri, non potrà mancare tra i fornelli di MasterChef Italia il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani, Iginio Massari, sempre attesissimo dagli appassionati del cooking show ma vero spauracchio per i concorrenti di tutte le edizioni; e ancora, tornano Jeremy Chan, 2 stelle Michelin a Londra col suo ristorante Ikoyi, citato come “uno dei ristoranti più eccitanti al mondo”, grazie ai suoi piatti caratterizzati da un’estetica artistica e visuale d’impatto, new entry lo scorso luglio nel ranking mondiale del World’s 50 Best Restaurants Award; lo chef Davide Scabin, 2 stelle Michelin e molti altri riconoscimenti nel corso della sua carriera, con la propria idea di cucina rivoluzionaria e d’avanguardia ricopre da anni un ruolo da protagonista segnando la storia della moderna cucina italiana; Mauro Colagreco, lo chef che meglio di chiunque altro incarna il ruolo di “cuoco globale del nuovo secolo”, primo argentino ad aggiudicarsi, nel 2019, 3 stelle Michelin nonché a raggiungere la prima posizione nella World’s 50 Best Restaurants, recentemente nominato dall’Unesco Ambasciatore di buona volontà per la biodiversità; Enrico Crippa, 3 stelle Michelin con il ristorante Piazza Duomo d’Alba (a cui si è aggiunta la Stella Verde, il riconoscimento che premia i ristoranti all'avanguardia nel campo della sostenibilità), “maestro dei vegetali” famoso per la perfezione della sua cucina, autore di piatti che sono delle vere opere d’arte; Giancarlo Perbellini, chef imprenditore con dieci locali in Italia, 2 stelle Michelin e tra i massimi rappresentanti della cucina d’eccellenza in Italia e nel mondo.



