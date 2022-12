LOL Xmas Special, un regalo per Natale dal programma comico di Prime Video

News Streaming

Insieme ai regali di Natale da scartare in queste feste da oggi uno speciale di LOL chi ride è fuori per ridere in una puntata unica insieme a Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo.

Non si può certo smettere di ridere proprio a Natale. Devono averlo pensato dalle parti di Prime Video e di LOL, il programma comico ormai già di culto anche se dopo solo due edizioni, con una terza in arrivo nei prossimi mesi. Ecco allora che segnaliamo con una certa trepidazione, in esclusiva su Prime Video dalle 21:00 del 19 dicembre, LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, lo speciale natalizio di LOL: Chi ride è fuori. Una puntata unica con in primo piano sei tra i protagonisti più amati delle prime due edizioni, che rivivranno l’esperienza del comedy-show in un’atmosfera tutta natalizia.



LOL Xmas Special: Trailer: LOL Xmas Special: Trailer ufficiale dell speciale show di Prime Video - HD



Fedez torna nel suo ruolo di host e giudice, osservando dalla control-room i concorrenti Mara Maionchi (per la prima volta nel ruolo di concorrente), Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo. Tutti a muoversi in un teatro addobbato a festa.

Per l’edizione natalizia valgono, è bene precisarlo, le stesse regole di LOL: Chi ride è fuori, ma l’esperimento durerà 4 ore: alla prima risata, il comico riceverà prima il cartellino giallo dell’ammonizione e poi quello rosso dell’ espulsione dal gioco. Ad aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro, da devolvere a un ente benefico a scelta del vincitore, chi riuscirà a non ridere fino alla fine.

Occasione per una versione sotto l’albero di un Comedy show che è riuscito a costruirsi nello spazio di un pugno di puntate un seguito fedele e soprattutto di incidere nell’esperienza collettiva come non succedeva da tempo, dai grandi programmi comici della televisione di qualche decennio fa. Ha creato battute e situazioni in un attimo, con i ritmi veloci della società di oggi, capaci di diventare tormentoni, frasi condivise e occasione per farsi due risate con gli amici o in famiglia.

Prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, LOL Xmas Special: Chi ride è fuori sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo a partire dalle ore 21:00 del 19 dicembre.