LOL 4, Chi ride è fuori: video intervista con Claudio Santamaria, Rocco Tanica e Loris Fabiani

Quarta stagione e una stessa missione, quella di non ridere. Comici di ogni genere e scuola di nuovo alle prese con LOL, chi ride è fuori. Ecco la nostra video intervista con alcuni dei protagonisti dello show Prime Video, Claudio Santamaria, Rocco Tanica e Loris Fabiani

Ce n'è per ogni gusto, comici di ogni scuola, età e talento. Sono i protagonisti della nuova stagione, la quarta, di LOL, chi ride è fuori, il comedy show Original di Prime Video, ora disponibile, nato in pandemia e diventato uno dei brand di riferimento, diciamo pure di culto, per la piattaforma streaming. La formula è la solita, cercare di far scappare una risata agli altri, senza farlo in prima persona, per poter arrivare fino in fondo e donare in beneficenza il premio finale di 100 mila euro.

Ad osservare la gara comica dalla control room torna nelle vesti di arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano e da Lillo, nel ruolo di overacting coach. Alla prima risata di uno dei partecipanti, dalla control room scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco.

Abbiamo incontrato tre dei dieci concorrenti, video intervista con Claudio Santamaria, Rocco Tanica e Loris Fabiani, partecipante in quanto vincitore di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro.