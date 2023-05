LOL 4 - Chi ride è fuori: inizia la ricerca del nuovo concorrente per la prossima stagione... e potresti essere tu!

News Streaming

"LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro" su Prime Video vedrà in azione alcuni dei protagonisti delle precedenti edizioni di "LOL: Chi ride è fuori", alla ricerca del prossimo decimo concorrente per la quarta edizione della spassosa gara... e potrebbe essere chiunque!!!

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro sarà il nuovo show Original in 5 episodi di Prime Video, previsto per il 2024: verrà raccontata la ricerca del decimo concorrente della quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori, portata avanti da un conduttore e tre giudici, pescati tra i protagonisti più citati e amati delle scorse edizioni della buffa gara.

Prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, il nuovo show Original è un varietà in stile LOL dove a sfidarsi saranno però non solo comici, ma artisti di ogni disciplina: cantanti, maghi, imitatori, rumoristi, mimi, improvvisatori e persone comuni. Il loro scopo? Far ridere i tre giudici, che dovranno valutare la loro forza comica. Non saranno però solo loro a decidere la sorte del concorrente di turno, perché ogni episodio avrà una guest star che potrà sbilanciare il voto.

I casting per partecipare allo show sono aperti da oggi: il vostro video provino andrà inviato alla mail loltalentshow@endemolshine.it (assicuratevi di aver letto l'informativa privacy).



Guarda subito LOL - Chi ride è fuori su Prime Video