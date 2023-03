LOL 3 - Chi ride è fuori: a Roma il cast presenta la terza stagione dello show di Prime Video

News Streaming

Al Teatro Eliseo di Roma i dieci protagonisti della terza stagione di LOL: Chi ride è fuori più il disturbatore ufficiale, il vincitore della seconda edizione Maccio Capatonda, coordinati da Frank Matano e Serena Dandini ci hanno presentato qualche anteprima di quel che vedremo dal 9 marzo su Prime Video.

C’erano tutti sul palco del Teatro Eliseo di Roma, con l’eccezione di Fedez (per altro imitato benissimo da Frank Matano), i protagonisti della terza stagione di LOL: Chi ride è fuori, il format nato dal programma giapponese Documental, trasposto con successo in tutti i Paesi, che ci ha dimostrato, tra le altre cose, quanto diversi siano i modi di ridere e il senso dell’umorismo. Personalmente, quella che preferiamo è proprio la versione italiana, che ci ha fatto ridere e soffrire coi protagonisti, costretti per 6 ore a negarsi la catarsi liberatoria della risata (e anche solo del sorriso), proprio loro che hanno il difficile ma gratificante lavoro di far ridere gli altri. L’imprevisto, la battuta scema che non ti aspetti a volte fanno esplodere l’ilarità trattenuta per ore, mentre noi (e nella control room Fedez e Frank Matano, cui si aggiungono man mano gli eliminati) possiamo scompisciarci a nostro piacimento. LOL 3 arriverà in esclusiva su Prime Video il 9 marzo con le prime quattro puntate, seguite il 16 marzo dalle ultime due con il gran finale e la proclamazione del vincitore. A presentarlo a Roma dicevamo, in una conferenza stampa/evento c’erano tutti i 10 concorrenti, più il disturbatore Maccio Capatonda, Serena Dandini come “co-hostess” di Matano, con incursioni di una banda e delle ragazze del Cacao Meravigliao (“Le stesse di Indietro tutta”, non ha mancato di sottolineare Nino Frassica, “hanno sui 78 anni portati benissimo”).



LOL 3: Chi ride è fuori - Trailer Ufficiale: LOL 3: Chi ride è fuori - Il Trailer Ufficiale del Comedy Show di Prime Video - HD

I magnifici 10 di LOL 3

Anche questa edizione di LOL mette insieme comici esperti, veri e propri decani del mestiere sulla breccia da decenni, e volti più giovani e freschi, emersi magari in altri media. Così, accanto al sempre caustico Nino Frassica, il romagnolo Paolo Cevoli, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu e Marina Massironi, a lungo a fianco di Aldo, Giovanni e Giacomo, troviamo la “milanese imbruttita” Brenda Lodigiani e la più piccola del gruppo, la doppiatrice Marta Filippi, emersa coi suoi divertenti video su Instagram, Cristiano Caccamo (recentemente sempre su Prime Video in Sono Lillo), Herbert Ballerina, da anni “socio” di Maccio Capatonda e un altro membro dei The Jackal, Fabio Balsamo (dopo Ciro Priello, vincitore della prima stagione, e Aurora Leone). Un cast variegato per quello che giustamente Frank Matano, che l’ha vissuto da dentro e adesso si può rilassare nella control room, ha definito un esperimento sociale e una prova fisica e mentale molto impegnativa. Alla domanda cosa ci sia di veramente improvvisato e cosa di concordato, ha risposto Luca Bizzarri, dicendo che c’è prima con gli autori una conversazione sui pezzi da preparare, per capire se possano o meno funzionare nello show, ma per il resto via libera all’invenzione. Soprattutto, gli altri concorrenti non sanno cosa i rivali porteranno in scena. Non a caso ognuno arriva col suo bagaglio personale. A oggi, come chi scrive, nessuno di loro ha ancora visto una puntata di LOL 3 e sono tutti curiosissimi di sapere cosa è venuto fuori dalla registrazione dello show, che considerando le pause dura più delle canoniche sei ore e viene poi ridotto ad arte dal montaggio. Luca e Paolo paragonano l’esperienza di LOL al ritorno ai loro inizi nel teatro stabile di Genova, dando il via a uno sfottò di Nino Frassica, che a sua volta la paragona ai suoi presso il teatro stabile di Messina. Nessun argomento è tabù, almeno a sentire quello che raccontano i concorrenti e sono ammessi anche i colpi sotto la cintura pur di non ridere e far ridere gli altri. Luca Bizzarri a un certo punto racconta di aver visto la versione australiana di LOL, dove un concorrente si spoglia nudo e fa una cosa piuttosto schifosa: il suo momento più basso, dice, è stato uscire a un certo punto in mutande. Metodi per non ridere? Ognuno ha il suo: c’è chi, come Paolo Cevoli, si ingozzava di acqua e panini, chi come Frassica guardava in alto e chi, come Luca Bizzarri, stava “almeno dieci metri lontano” proprio da lui, perché “è una carogna, dice le cose sottovoce, per cui magari mentre gli passi accanto ti fa la battuta che ti mette in crisi”.



Guarda subito LOL: Chi ride è fuori su Prime Video

Cosa abbiamo visto finora della terza edizione di LOL: Chi ride è fuori

Nella presentazione/evento romana la stampa ha visto diverse brevi clip, che hanno mostrato i concorrenti, senza ovviamente soffermarsi troppo, in vari costumi e situazioni: Luca e Paolo appaiono a un certo punto vestiti come le gemelline di Shining, mentre Maccio Capatonda emerge a sorpresa da un divano (in cui dichiara di aver passato un anno), con tanto di barba alla Conte di Montecristo, e presenta il sequel di Posaman, il tormentone di Lillo, Riposaman. Arrivato all’incontro con la stampa “in incognito”, sotto le spoglie di un sedicente Aldo Franciasculli di “Molluschi e trattori” (nome di rivista plausibile, visto quelle che a volte ci capita di sentire nella realtà), l’ineffabile Maccio spiega i superpoteri di Riposaman in questo modo: “ha una supervoglia di non fare un...” e in pratica quando lo chiamano si addormenta e si risveglia quando la situazione pericolosa in qualche modo si è risolta da sola. Fabio Balsamo, a richiesta, si esibisce nel “cinghiale”, che abbiamo visto in una scena, e nella “cornamusa”, mentre Luca e Paolo dicono di aver riproposto a un certo punto, con tanto di costume adeguato, i loro “cugini Merda”. Quindi, come negli anni scorsi, chi li ha riproporrà qualche suo cavallo di battaglia, alternata a momenti di pura e folle improvvisazione. A noi è sembrato che questo sia un cast molto affiatato e potenzialmente divertentissimo, per cui il 9 marzo ci siederemo sul divano, contenti di poterci sganasciare mentre loro, poveretti, soffrono le pene d’inferno. Il tutto, ricordiamo, per un premio di 100.000 euro che andrà devoluto dal vincitore ad un ente benefico a sua scelta e per la soddisfazione di essere l’ultimo highlander, l’ultimo uomo in piedi, che non ha riso.