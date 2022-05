Licorice Pizza, da oggi su CHILI l'ultima acclamata opera di Paul Thomas Anderson

News Streaming

Su CHILI è acquistabile in streaming e download Licorice Pizza, il più recente film di Paul Thomas Anderson, candidato a tre Premi Oscar 2022: i protagonisti sono Cooper Hoffman, figlio dello scomparso Philip Seymour, e la cantante Alana Haim.

Forte del suo premio BAFTA per la migliore sceneggiatura originale, è su CHILI l'ultimo film di Paul Thomas Anderson, quel Licorice Pizza che ha ottenuto anche tre nomination al premio Oscar. Il film è acquistabile in streaming o download sulla piattaforma, che ricordiamo non obbliga a sottoscrizioni e consente in questo anche di visionare gratuitamente i primi cinque minuti del lungometraggio interpretato da Cooper Hoffman, figlio dello scomparso Philip Seymour, e dalla cantante Alana Haim. Guarda Licorice Pizza su CHILI Licorice Pizza: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Licorice Pizza, un tuffo negli anni Settanta della San Francisco Valley

Scritto e diretto da Paul Thomas Anderson, autore di capolavori come Magnolia e Boogie Nights, il racconto di Licorice Pizza si svolge nella San Francisco Valley degli anni Settanta, dove il quindicenne Gary Valentine esplode di intraprendenza. Ha una sua piccola carriera di attore, s'inventa attività imprenditoriali giovanili fiutando l'aria e le mode. Fa una corte spietata ad Alana Kane, che però ha diversi anni più di lui e teoricamente non dovrebbe nemmeno calcolarlo. Eppure per diverse ragioni Alana ammira Gary, tanto da diventare una sua dipendente per una piccola azienda di materassi ad acqua. Non mancheranno litigi e distrazioni, ma il legame tra i due resiste alla pazza atmosfera degli Stati Uniti del 1973, tra crisi petrolifera e divi fuori di senno...

