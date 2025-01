L'Unplugged di Eric Clapton arriva in streaming in versione rimasterizzata e espansa

News Streaming

La leggendaria performance acustica di Slowhand debutterà in streaming su Paramount+ dal prossimo 12 febbraio. Eccone il trailer.

Certo, i ragazzi di oggi hanno internet. Hanno YouTube, Spotify, hanno Twitch. I social (purtroppo). Hanno a disposizione di tutto e di più (e spesso non lo utilizzano come potrebbero, ma questo è un altro discorso). I ragazzi di oggi hanno tutto questo ma, mi capita spesso di pensare, non hanno MTV. MTV, che per quelli della mia generazione non è stato solo il canale televisivo dove passavano in rotazione videoclip musicali 24 ore al giorno, ma anche uno straordinario laboratorio linguistico, estetico e televisivo, ma anche uno straordinario laboratorio musicale.

Tra gli show inventati da MTV che hanno fatto storia ci sono gli Unplugged, ovvero quel format ideato da Robert Small e Jim Burns che in buona sostanza non è altro che un concerto dal vivo in versione acustica di musicisti famosi, e famosi in genere per le loro sonorità elettriche.

Negli anni d'oro del canale, i Novanta, per MTV Unplugged hanno suonato praticamente tutti i più grandi nomi della musica di allora e del passato. E se quasi tutti portano nel cuore le esibizioni dei Nirvana e quella degli Alice in Chains, è indubbio che un'altra esibizione indimenticabile, che divenne anche un disco vendutissimo, fu quella di Eric Clapton, uno dei più grandi chitarristi della storia del rock.

L'Unplugged di "Slowhand", come è soprannominato Clapton, venne registrato il 16 gennaio del 1992 nei Bray Studios di Windsor, in Inghilterra, e per l'occasione il musicista riarrangiò in chiave acustrica molti dei suoi brani più celebri, compresi sue brani leggendari come il classico "Layla" e la struggente "Tears in Heaven", la canzone scritta da Clapton per il figlio (suo e di Lory Del Santo) morto tragicamente pochi mesi prima, oltre che a classici del blues.

Questa è la lista dei brani che furono inseriti nell'album "Unplugged", che vendette 26 milioni di copie in tutto il mondo e valse a Clapton tre Grammy.

"Signe" "Before You Accuse Me" "Hey Hey" "Tears in Heaven" "Lonely Stranger" "Nobody Knows You When You're Down and Out" "Layla" "Running on Faith" "Walkin' Blues" "Alberta" "San Francisco Bay Blues" "Malted Milk" "Old Love" "Rollin' and Tumblin'"

Durante la performance, però, Clapton suonò anche altri brani:

"Circus"

"My Father's Eyes" (take one)

"Running on Faith" (take one)

"Walkin' Blues" (take one)

"My Father's Eyes" (take two)

"Worried Life Blues"

Ora, la versione completa e rimasterizzata del concerto Uplugged di Eric Clapton sta per debuttare in streaming, dal 12 febbraio, su Paramount+. Si intitolerà Eric Clapton Unplugged…Over 30 Years Later e qui di seguito ne potete vedere il trailer. Nella speranza che questo sia in qualche modo l'inizio di un processo che riporterà visibili in streaming per gli appassionati anche i tanti altri notevolissimi Unplugged che hanno fatto la storia della musica e un pezzo della nostra vita.