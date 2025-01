L'eternauta, il suo creatore raccontato nella serie H.G.O. - L'ultimo viaggio su Prime Video e CG Collection

News Streaming

Sul canale CG Collection di Prime Video arriva in tredici episodi la serie H. G. O. - L'ultimo viaggio, sugli ultimi anni di vita e attività di Héctor Germán Oesterheld, autore del famoso fumetto "L'eternauta". Dal 20 gennaio.

Dal 20 gennaio sarà disponibile sul canale CG Collection su Prime Video, per Double Line, la serie tv in tredici episodi H. G. O. - L'ultimo viaggio, che ricostruisce gli ultimi anni di vita e attività del leggendario Héctor Germán Oesterheld, autore del fumetto L'Eternauta, considerato uno dei capisaldi della fantascienza. La serie potrà essere visionata sia con abbonamento alla CG Collection nell'ambito di Prime Video, sia con un abbonamento specifico a CGTV. Approfondire i trascorsi dell'uomo sarà un buon volano per apprezzare l'adattamento di L'Eternauta su Netflix, in arrivo quest'anno.





H. G. O. - L'ultimo viaggio, la serie sull'autore dell'Eternauta, Héctor Germán Oesterheld

Diretta da Cristian Bernard, Flavio Nardini, Federico Sosa, su sceneggiatura di Luciano Saracino, la serie H. G. O. - L'ultimo viaggio si ambienta nella Buenos Aires del 1970: Héctor Germán Oesterheld (interpretato da Miguel Ángel Solá), dopo la chiusura della sua casa editrice (Editorial Frontera), viene assunto da un nuovo publisher, diventando amico dei colleghi più giovani lì presenti, che lo venerano proprio per la creazione del seminale L'Eternauta (1957-1959, disegnato da Francisco Solano López). Diventa un faro per i presenti, ma il regime di lì a qualche anno, nel 1978, lo farà diventare uno dei tanti "desaparecidos".

La pubblicazione degli episodi sarà così suddivisa: tre episodi il 20 gennaio, il 27 gennaio e il 3 febbraio, con gli ultimi quattro pubblicati il 10 febbraio. La serie, alternando realismo e sipari onirici, si propone di raccontare i due aspetti di Oesterheld, il suo impegno sociale e il suo processo creativo, legati nell'opposizione alla censura. Dell'autore parla il suo interprete Miguel Ángel Solá: "Oesterheld non era solo un narratore, era un visionario che sapeva guardare oltre il presente. Le sue storie erano anticipazioni di ciò che sarebbe accaduto: questo le rende ancora oggi incredibilmente attuali. Interpretarlo è stata una grande responsabilità."

In Italia tutti i volumi de "L'Eternauta" sono editi attualmente dalla 001 Edizioni.