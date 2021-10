Il Testimone: il ritorno di Pif su NOW parte da Lampedusa

News Streaming

Pif è tornato con una nuova stagione de Il Testimone, disponibile su NOW. Due puntate dalla porta d'Europa, Lampedusa, per cominciare. Un ulteriore passo in avanti creativo per incontri e storie varie, appassionanti, capaci di unire il divertimento allo spirito d'avventura.

Per una volta parlare di programma televisivo cult non è fuori luogo. Il Testimone e Pif sono tornati con una nuova edizione. Produzione originale Sky prodotta da Wildiside, società del gruppo Fremantle, conferma il talento peculiare di Pif, che ha condotto e diretto una nuova stagione di reportage, scritti insieme a Luca Monarca. Un ulteriore passo avanti, un nuovo livello di maturità, come dimostrano già i primi due episodi, direttamente da Lampedusa.

Un racconto del lembo del paese, più prossimo all’Africa che all’Europa, che vive da tempo un quotidiano contrasto fra lo splendore dei suoi scenari, vissuti con entusiasmo dai turisti, e il dramma dell’immigrazione che sbarca con frequenza sulle sue spiagge. Un paradiso che incontra un purgatorio via mare. Ma fra i turisti e i migranti, Il testimone metterà in evidenza l’umanità intraprendente degli abitanti locali, i lampedusani. Per la prima volta in vita sua, Pif visita Lampedusa per raccontare un’isola che, nonostante la lontananza, è un punto nevralgico della nostra Italia.

Il racconto dell’isola si svolge in due puntate. Nella prima, Pif incontra chi sull’isola ci è nato e cresciuto e chi ci si è trasferito. Cercando di rispondere, con loro, alla domanda: come si vive a Lampedusa? Quali sono le difficoltà e quali i vantaggi? L’arrivo di internet ha cambiato la vita dei lampedusani, specie dei più giovani?

Nella seconda puntata, in streaming su NOW dal 30 ottobre, Pif affronta il mondo dei migranti che portano spesso in prima pagina la realtà lampedusana. Quello che la stampa racconta, e la politica commenta, corrisponde a verità? Qual è il punto di vista dei lampedusani?

Pif incontra, sempre con la sua telecamera in resta, chi ha salvato i migranti sbarcati di notte a pochi metri dalla propria casa. Non solo, anche chi, invece, è convinto che l’immigrazione sia un serio problema per l’economia, l’immagine e il turismo dell’isola. Il tutto recandosi in luoghi cruciali e significativi dell’isola, come il cimitero delle barche e quello dell’isola.

Ma sono solo i primi passi, le prime due puntate, de Il Testimone. Negli episodi successivi saranno tante le storie, e gli incontri, che comporranno una serie particolarmente eclettica di puntate, all’insegna del divertimento, ma anche dell’amore per la scoperta e la curiosità. Qualche esempio? Dal 6 novembre la terza puntata, con Pif che incontrerà Mika, una prima volta durante una delle prime giornate di lavoro di X-Factor, per poi seguirlo in due momenti molto diversi della sua vita.

Quindi un appuntamento sarà dedicato a una tematica molto cara al conduttore siciliano: la lotta alla mafia. Una puntata con più storie che si intrecciano, che ruoterà attorno alla vicenda delle sorelle Pilliu, raccontata da Pif anche in un libro scritto con Marco Lillo. Il 20 novembre, Pif si arruolerà addirittura in polizia, nella Scuola Allievi di Peschiera del Garda, mentre sette giorni dopo si confronterà con i The Jackal, a proposito di personaggi di culto.





